Jorge Robles, representante del sector turístico en Sevilla: "No negamos el impacto que tiene"

En Sevilla capital hay 9.592 pisos turísticos y eso está generando tensiones tanto en lo que respecta al precio de la vivienda como, en algunos caso, relacionadas con la convivencia, ya que en algunos bloques de pisos conviven vecinos con turistas.

La asociación de empresas turísticas de Sevilla (ASET) se marca como uno de sus principales retos seguir dando pasos para corregir los "desequilibrios de visitantes y vecinos", aun reconociendo avances en esa dirección, como la regulación de las viviendas de uso turístico (VUT) en determinadas zonas y la "escucha activa" a los residentes, junto a "acciones pedagógicas" que "ayuden a mitigar lo negativo del turismo y dar a conocer lo positivo que tiene".

Así lo ha expresa el presidente de ASET, Jorge Robles, en declaraciones a Europa Press, quien asume una nueva etapa al frente de esta asociación, tras acceder al cargo en 2022. "No negamos el impacto que tiene el turismo, como el que puede tener cualquier industria en su entorno, sea cual sea su naturaleza", añade.

Con todo, considera que el turista, en líneas generales, "respeta la ciudad y ese entorno al que hacía referencia", al tiempo que lamenta que el turismo tenga "demasiado foco" y esté por ello "sometido a un juicio permanente". "Estamos interesados en esa sostenibilidad económica y ambiental; tanbién social", subraya al respecto.

Descentralización de los flujos turísticos

Para Robles, es importante la descentralización de los flujos turísticos hacia otras zonas, no solo de la capital sino de municipios de la provincia, "que sí quieren nuevas oportunidades porque saben que el sector genera riqueza y desarrollo". "No olvidemos que hace muchos años el centro se quedaba muerto a determinadas horas y que gracias a la llegada de visitantes se crea actividad comercial, y que somos una industria clave para el PIB", apostilla.

Robles hace balance de los últimos cuatro años al frente de ASET y destaca el fortalecimiento de la entidad --se ha pasado de 38 a 130 asociados--, haber logrado un mayor peso institucional y la apuesta por la innovación y modernización, sobre todo teniendo en cuenta el tremendo impacto de la Inteligencia Artificial (IA), "por lo que hay que estar muy preparados, ya que el turismo es un sector muy sensible, y debemos aprovechar estos avances tecnológicos para ser más eficientes".

Más socios

"El hecho de contar con más empresas en la asociación nos ha reforzado de cara a la interlocución institucional, al tener una mayor representatividad, y con firmas de todo tipo, desde Alsa a Sevirama, pasando por cruceros, Isla Mágica o el Acuario de Sevilla", afirma.

Asimismo, reivindica el papel de estas empresas en el sector. "No estoy de acuerdo con que se nos etiquete como oferta complementaria; al contrario, muchas de ellas suele ser la motivación para el turista que decide viajar a nuestra ciudad".

Dentro de esa apuesta por contar con más peso frente a las administraciones, Robles remarca la reciente creación de la federación andaluza de empresas turísticas y, a nivel provincial, estar presente en la Confederación Empresarial de Sevilla (CES) y la Cámara de Comercio. "Pensamos que para tener interlocución con quien tiene competencias directas en materia de turismo, la Junta de Andalucía, era necesario contar con una entidad regional, que en este caso lideramos desde Sevilla".

Por último, el presidente de la ASET insiste en demandar mejores infraestructuras para la ciudad: "Son temas hirientes para el empresariado". Para ello esgrime el cierre inacabado de la SE-40, la necesaria ampliación del aeropuerto, dado el creciente volumen de pasajeros, y su conexión ferroviaria con Santa Justa, entre otros ejemplos.