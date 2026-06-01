Sevilla recupera el monumento a Velázquez de la Plaza del Duque: luce ya restaurado y sin los daños por los actos vandálicos
Las obras, inicialmente previstas solo para el pedestal, se ampliaron para abarcar la limpieza del bronce y la protección contra aves y suciedad, mejorando así la conservación futura del legado artístico
El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha finalizado los trabajos de reparación, limpieza y mejora del monumento dedicado al pintor español Diego Velázquez, obra del escultor Antonio Susillo realizada en 1889 y ubicada desde hace más de un siglo en la Plaza del Duque de la Victoria. El delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Juan de la Rosa, ha destacado que “esta intervención responde al compromiso del Gobierno municipal con la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico y artístico que forma parte de la identidad de Sevilla y del paisaje urbano que disfrutan vecinos y visitantes”.
Los trabajos estaban inicialmente previstos sobre el pedestal del monumento, pero la hoja de ruta conservativa tuvo que modificarse tras instalar el andamio y la evaluación técnica realizada in situ. Se amplió la actuación para acometer también la limpieza integral del bronce de la escultura y la reparación de los sistemas de protección frente a la frecuente presencia de palomas. Andamios que, por su parte, serán retirados a lo largo de esta semana.
En el pedestal se detectaron diversos problemas a causa del paso del tiempo y de la exposición continuada a los agentes externos, destacando entre ellos la suciedad superficial, pintadas vandálicas, pequeñas fisuras, pérdidas de cohesión del material y algunas pérdidas volumétricas. Para corregir estas patologías, los técnicos especializados han llevado a cabo labores de limpieza mecánica y química, aplicación de tratamiento biocida, eliminación de grafitis, sellado de juntas y reparación de las zonas deterioradas. Asimismo, se ha aplicado un tratamiento de hidrofugación sobre el monumento, una técnica de protección que permite repeler el agua en superficies porosas y contribuirá a mejorar su futura conservación frente a la potemncial humedad y otros muchos factores ambientales posibles.
Actuaciones en distintos monumentos de la ciudad
“Actuaciones como esta son fundamentales para garantizar la adecuada conservación de nuestro patrimonio monumental y evitar que pequeños daños se conviertan con el tiempo en problemas de mayor envergadura. Nuestro objetivo es preservar estas obras para las generaciones futuras y mantenerlas en las mejores condiciones posibles”, ha señalado Juan de la Rosa. La intervención se enmarca en el contrato municipal de conservación de monumentos de carácter 'mueble' existentes en la vía pública, entre los cuales se incluyen este tipo de esculturas, fuentes ornamentales, placas conmemorativas y también retablos. Dentro de este programa también se ha actuado recientemente sobre el conjunto escultórico dedicado al héroe militar sevillano Luis Daoiz, situado en la Plaza sevillana de la Gavidia, junto a la zona del Duque.
Sobre esta última intervención, el delegado ha recordado que “la escultura presentaba importantes afecciones derivadas de la contaminación urbana, la suciedad ambiental y, especialmente, de los depósitos de excrementos de palomas. Los trabajos permitieron reparar distintos daños acumulados por el paso del tiempo y la exposición a los agentes atmosféricos, devolviendo al conjunto sus adecuadas condiciones de conservación”. Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Sevilla continúa desarrollando su estrategia de mantenimiento preventivo y conservación del patrimonio monumental de la ciudad, garantizando la protección de elementos de gran valor histórico, artístico y cultural.
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