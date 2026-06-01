Los "desajustes" de las cuentas del Ayuntamiento de Sevilla obligan a aplazar su aportación de tres millones para los accesos del estadio La Cartuja

Las aportación del Ayuntamiento de Sevilla para el plan de inversión de la sociedad que gestiona el estadio La Cartuja queda en el aire. El nuevo plan económico-financiero del Consistorio, cuya aprobación retiró este jueves del orden del día del pleno ordinario al no contar con el apoyo de Vox, plantea una serie de medidas para corregir los desajustes entre los ingresos previstos y lo que finalmente se acabó recaudando en 2025, de manera que no se vuelvan a producir en 2026 y 2027. Y entre ellas, hay dos que afectan a inversiones a corto plazo en Emvisesa y en la Sociedad La Cartuja. Como ya informó este periódico, el Gobierno de José Luis Sanz está obligado a recortar tres millones de la estrategia de vivienda de Emvisesa, pero este documento, al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, también especifica que se ve afectada la ampliación de capital de más de tres millones que iba a ir destinada a las obras en el recinto deportivo.

"Durante el tiempo de vigencia de un plan económico financiero las entidades locales no podrán realizar aportaciones patrimoniales ni suscribir ampliaciones de capital de entidades públicas empresariales o de sociedades mercantiles locales que tengan necesidades de financiación", establece el plan de ajuste elaborado por la Dirección General de Hacienda. Por tanto, la normativa impide que se pueda ejecutar el crédito de 3,69 millones de euros para la ampliación de capital en la Sociedad Estadio de La Cartuja contemplado en el Presupuesto municipal de 2026. Y como finalmente no se ha aprobado en mayo el nuevo plan de ajuste, queda aún más en vilo lo que pueda suceder.

Dentro de Estadio de La Cartuja S.A. se encuentran representados miembros de distintas administraciones, con un 40% de la Junta de Andalucía y participada también por el Gobierno de España (25%), el Ayuntamiento de Sevilla (19%), la Diputación (13%) y un 3% del Real Betis y el Sevilla FC. La parte que pone el Ayuntamiento es lo suficientemente cuantiosa como para que tenga incidencia en los trabajos que se deben acometer. Fuentes municipales aseguran que "se está buscando la forma de realizar las inversiones comprometidas", mientras que desde la Sociedad La Cartuja transmiten no tener información aún sobre esta limitación del Ayuntamiento.

Una inversión de tres millones para los accesos del estadio La Cartuja

Cuando el Gobierno de José Luis Sanz presentó el Presupuesto de 2026, uno de los aspectos que se destacaron fue esta ampliación de capital en el estadio La Cartuja. En el capítulo de activos financieros, el delegado de Hacienda y portavoz municipal, Juan Bueno, aseguró en octubre de 2025 que se contemplaban créditos tanto en la sociedad que gestiona el recinto deportivo como en Emvisesa.

"Se destinará, evidentemente, a todo el arreglo de todos los accesos de La Cartuja", explicó Bueno. El estado de los accesos del estadio pide a gritos reformas. Ya en la pasada final de la Copa del Rey de fútbol entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid los aficionados se quejaron de los exteriores del estadio, algo que sufren semanalmente los que acuden a ver los partidos del Betis.

La mejora de los accesos también es un requisito de la FIFA de cara al Mundial de 2030, ya que el estadio La Cartuja será una de las sedes más importantes del campeonato. Para la cita mundialista se elaboró un borrador al que tuvo acceso El Correo de Andalucía, que recogía 29 actuaciones con una inversión de 137 millones de euros. De aquí, la intervención de mayor cuantía, hasta 30 millones, era para la urbanización del exterior del estadio, esto es, la ordenación de las zonas aledañas y sus viales para dotar de una movilidad adecuada al entorno y obtener nuevos aprovechamientos. Los accesos sur costarían 3 millones.

Exteriores del Estadio La Cartuja, donde están previstos trabajos de mejora / Jorge Jiménez

La consejera en funciones de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, reconoció también en una entrevista recientemente concedida a este periódico que "es verdad que los accesos hay que arreglarlos y están previstos". "Ya el Ayuntamiento lo ha dicho, que están trabajando para el arreglo de esos accesos. Y nosotros estamos trabajando también con el Ayuntamiento y con otras consejerías afectadas para lo que es todo el entorno del estadio de cara al Mundial", explicó.

Las próximas obras en La Cartuja costarán 10 millones y se centrarán en los interiores, accesos e iluminación

Como anunció la Junta de Andalucía, su presupuesto de este 2026 contempla la inversión de un millón de euros en mejoras en la iluminación y eficiencia energética, con fondos europeos FEDER, y otros 3,5 millones para mejorar los accesos en la zona sur y oeste. Estas inversiones, según la Consejería de Cultura y Deporte, serán las próximas que se realizarán para seguir perfeccionando la llegada de aficionados al estadio.

A finales de 2025, se ejecutaron obras en el interior de La Cartuja con un coste de 5 millones de euros. Y el Ayuntamiento, a través de la Gerencia de Urbanismo, invirtió alrededor de 800.000 euros. Más de 600.000 euros se emplearon en diferentes trabajos de acondicionamiento en los viales y las zonas adyacentes al estadio, y casi 200.000 euros en ampliar y mejorar el alumbrado de estas zonas.