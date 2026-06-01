El calor no da tregua en Sevilla: aviso amarillo y hasta 39 grados este lunes

Sevilla afronta este lunes una nueva jornada marcada por el calor intenso. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso amarillo por altas temperaturas en la provincia, donde los termómetros podrán alcanzar los 39 grados durante las horas centrales del día, especialmente en la Campiña sevillana.

La alerta estará vigente entre las 14:00 y las 20:00 horas, una franja en la que el calor será más acusado y en la que también se esperan valores muy elevados en otras zonas del valle del Guadalquivir. La situación afecta además a otras provincias andaluzas como Huelva, Córdoba y Jaén, con máximas que oscilarán entre los 36 y los 39 grados.

Esta situación se viene repitiendo desde el pasado viernes, cuando se activó el primer aviso amarillo de esta temporada. Desde entonces, la campiña sevillana y el valle del Guadalquivir en general han estado rozando los 40 grados durante varios días consecutivos.

Avisos amarillos activados para este lunes en Andalucía / Aemet

Sevilla rozará los 40 grados este lunes

Según la previsión de la Aemet, la capital sevillana vivirá una jornada prácticamente despejada, con cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas y sin previsión de lluvia. El calor irá ganando fuerza desde media mañana, con temperaturas que alcanzarán los 34 grados a mediodía y subirán hasta los 38 grados a primera hora de la tarde.

El momento más caluroso llegará entre las 16:00 y las 17:00 horas, cuando la previsión sitúa los termómetros en torno a los 39 grados. A partir de entonces, las temperaturas comenzarán a bajar lentamente, aunque el ambiente seguirá siendo muy cálido: a las 21:00 horas todavía se esperan unos 34 grados y la noche continuará con valores altos.

Este episodio se enmarca en una situación de calor elevado para la época del año, con máximas que pueden superar los 38-40 grados en el Guadalquivir y noches tropicales en amplias zonas del centro y sur peninsular, con mínimas por encima de los 20 grados.

Evolución de las temperaturas en Sevilla para este lunes / Aemet

El martes bajan algo las temperaturas, pero seguirá el calor

De cara al martes, la Aemet prevé una ligera tregua en la vertiente atlántica andaluza, aunque el calor seguirá siendo protagonista en Sevilla. En la capital, las temperaturas descenderán respecto al lunes, pero todavía podrán alcanzar los 37 grados durante la tarde.

La jornada comenzará con mínimas en torno a los 21 grados y cielos despejados o poco nubosos, con intervalos de nubes altas a lo largo del día. El ascenso térmico será progresivo desde la mañana, hasta situarse en torno a los 35-37 grados entre las 14:00 y las 18:00 horas.

El viento soplará flojo a moderado de componente oeste, con rachas que podrán ganar intensidad por la tarde. Pese al descenso de las máximas, el ambiente seguirá siendo plenamente veraniego, por lo que se recomienda extremar la precaución durante las horas centrales del día, evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse bien hidratado.

Provincias andaluzas en aviso por calor

Además de Sevilla, la Aemet mantiene este lunes el aviso amarillo por calor en Huelva, Córdoba y Jaén. En estas provincias, las temperaturas más altas se esperan en puntos de la campiña sevillana y cordobesa, el valle del Guadalquivir jiennense, Sierra Morena, El Condado y zonas del litoral onubense.

Aunque el episodio empieza a perder fuerza respecto a los últimos días, el calor seguirá siendo intenso en buena parte del interior andaluz. La estabilidad atmosférica, los cielos despejados y las temperaturas elevadas marcarán el inicio de la semana en Sevilla y en el conjunto del valle del Guadalquivir.