'Ciencia al fresquito', un plan gratuito de talleres, astronomía y actividades científicas para este verano

Talleres de experimentos, observaciones astronómicas, escape rooms o Café con ciencia son algunas de las actividades que engloba el programa ‘Ciencia al Fresquito’ de la Fundación Descubre y la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, que arranca una nueva edición. Esta iniciativa cuenta también con la colaboración de la Fundación "La Caixa" a través de Caixabank y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. El objetivo es llevar la cultura científica a los municipios andaluces de menos de 50.000 habitantes y a los colectivos sociales en riesgo de exclusión.

Con esta nueva entrega y de la mano del nuevo programa 2026, se pretende crear una amplia oferta de ocio, colmada de actividades que se llevarán a cabo en toda la comunidad autónoma. "Nuestro objetivo principal es inundar de ciencia las localidades andaluzas, acercando la cultura y el conocimiento científico a todos los rincones de la región para fomentar el diálogo entre ciencia y sociedad", aseguran desde la organización. El consejero de Universidad y presidente de la Fundación Descubre, José Carlos Gómez Villamandos, ha asegurado que esta planificación “tiene una magnífica acogida, tanto en los municipios más pequeños como en los colectivos vulnerables, que son los que menos acceso tienen a actividades relacionadas con la ciencia”.

El programa va a recibir el verano con una docena de actividades durante el mes de junio. La agenda arranca el lunes 1 en Conil de la Frontera, en la provincia de Cádiz, con la actividad Magia con ciencia, que se llevará a cabo a partir de las 12:00 horas en el CEIP Los Bateles. Esta misma jornada, pero a las 17.00 horas, el CEIP José María del Campo en Sevilla, acogerá el taller Un día de ciencia en el que participarán los usuarios de la Fundación ECCA Social. El miércoles día 3, en el Centro de educación permanente de Palomares se realizará, a las 18:30 horas, la actividad In vino veritas. El jueves 4, en las instalaciones de Afesol en Estepona, provincia de Málaga, tendrá lugar una nueva sesión de Un día de ciencia, a las 10:30 horas. El viernes 5 a las 21.00 horas, en el Hogar La Salle en Jerez de la Frontera habrá una cita con las estrellas en Los caminos del cielo. La primera semana de actividades del mes concluirá el día 6 en Bollullos Par del Condado, en Huelva, con la Noche de estrellas, en el Parque Natural de San Sebastián.

Uno de los talleres de astronomía dentro de la programación del catálogo de verano / El Correo

El segundo fin de semana del mes continuará la actividad el viernes 12 de junio, en la comarca jiennense de Villacarrillo con el taller El sol, a las 11.00 horas en el Paseo Alameda. El sábado 13, el programa llegará a las 12.00 horas al Parque Fausto Arroyo de Bellavista de Aljaraque, en Huelva, con la Yincana urbana. El lunes día 15, a las 21:30 horas en el CEIP Tirso de Molina de Campotéjar, en la provincia granadina, tendrá lugar la sesión de astronomía Observando el universo. Justo al día siguiente, el martes 16 a las 18:30 horas, se realizará en el Centro de educación permanente de Almensilla (Sevilla) la cata In vino veritas. El miércoles 24 de junio, a las 12.00 horas, las instalaciones del CIMI Odiel de Huelva acogerán la celebración del escape room 'Escapando del anonimato'. La agenda del mes concluirá el lunes 29 en la localidad sevillana de El Garrobo, a las 11:30 horas, con El laboratorio de Marie Curie en la Biblioteca municipal.

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Inscripciones abiertas

El plazo de solicitud de actividades continúa abierto para las entidades solicitantes de toda Andalucía, si bien tendrán preferencia los municipios de menos de 50.000 habitantes, los barrios vulnerables, las entidades sociales, colectivos con necesidades especiales y centros penitenciarios. El procedimiento de solicitud para los interesados es muy sencillo: tan solo tienen que consultar el Catálogo de 'Ciencia al Fresquito verano', disponible en la web, y rellenar un formulario. Todas las actividades serán llevadas a cabo por investigadores y divulgadores andaluces, así como por entidades adheridas al catálogo nacional de Turismo Científico.