Controles aleatorios como en los aeropuertos: la selectividad andaluza estrena métodos contra las trampas con inteligencia artificial

No pasarán por un arco de seguridad, pero sí serán sometidos a controles aleatorios con detectores de frecuencia. Este año, copiar en la selectividad será especialmente complicado en Andalucía. Por lo menos, ese es el objetivo de las universidades andaluzas: blindarse ante la posibilidad de que los jóvenes hagan trampas en una prueba tan decisiva como la PAU. Así lo anunciaban este miércoles las universidades, cuya decisión de recurrir a inihibidores y detectores de frecuencia pretende identificar cualquier posible trampa con dispositivos tecnológicos y de Inteligencia Artificial. Tras la noticia, la siguiente pregunta es: ¿Cómo está previsto hacerlo?

Los alumnos de las universidades andaluzas pasarán un "barrido selectivo". Dicho de otra forma, será un control al azar por los propios supervisores de las pruebas, quienes llevarán los detectores de frecuencia e inhibidores en mano. Será tan aleatorio como cuando un vigilante de seguridad le dice a un pasajero que le hará el control de trazas de explosivos en un aeropuerto. Pura aleatoriedad. En este caso, los profesores supervisarán solo a algunos jóvenes, de lo contrario se podrían generar atascos en las entradas de las aulas, algo que se quiere evitar. Antes de acceder al aula, el alumnado podrá ser sometido a una comprobación preventiva mediante un detector de frecuencias, que el supervisor pasará de forma superficial y sin contacto invasivo por la zona del torso, con el objetivo de detectar posibles dispositivos electrónicos no permitidos durante la prueba.

Por primera vez, las universidades públicas andaluzas, que harán de sede en la PAU y recibirán a miles de estudiantes durante el 2, 3 y 4 de junio, se han puesto de acuerdo para poner coto a las chuletas más innovadoras: pinganillos invisibles, relojes inteligentes, gafas conectadas y herramientas de inteligencia artificial, además del teléfono móvil.

Desde el Distrito Único Andaluz se recuerda que el empleo de los correspondientes detectores se realizará de acuerdo con las pautas recogidas en el documento Normativa y Organización. Prueba de Acceso a la Universidad y Pruebas de Admisión de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía para el curso 25/26. Se trata de una medida que busca blindarse ante una creciente tendencia de colar en las pruebas teléfonos móviles, dispositivos de transmisión o almacenamiento de información, audífonos inteligentes, relojes electrónicos u otros elementos análogos, todos ellos prohibidos según la normativa.

Prohibidos los móviles o audífonos

La normativa vigente de la PAU en Andalucía ya contempla medidas específicas frente al uso no autorizado de dispositivos electrónicos o tecnológicos durante los exámenes. Todos los dispositivos mencionados anteriormente no están permitidos, a excepción de aquellos que estén sometidos a prescripción médica. Tal y como se indica “en estos casos, el uso de estos dispositivos se realizará bajo estricta supervisión del tribunal y previa solicitud en tiempo y forma por parte del estudiante”.

Pese a que existe una regla que prohíbe el uso de móviles, hasta ahora no había una normativa específica en Andalucía que regulara la implantación de detectores de frecuencia u otros sistemas tecnológicos destinados a impedir este tipo de fraude. Por ello, cualquier medida de supervisión, prevención y control que resulte necesaria para salvaguardar la integridad de las pruebas se aplicarán con criterios de "proporcionalidad, mínima intervención y respeto a las adaptaciones autorizadas". Cabe recordar que, a día de hoy ya son cinco las comunidades que ya han confirmado la activación del protocolo: Galicia, Murcia, Cataluña, Andalucía y Aragón.

Una decisión por la "igualdad, mérito y capacidad"

Tal como ha especificado la Universidad de Sevilla en un comunicado, en esta convocatoria, se ha puesto especial énfasis en la prevención del uso indebido de dispositivos tecnológicos, contemplando entre las medidas la implementación de sistemas de detección en las sedes de examen. "Se trata de una estrategia coordinada y común, cuyo objetivo es salvaguardar los principios de igualdad, mérito y capacidad, pilares fundamentales que deben regir el acceso a la educación superior", ha puntualizado la Hispalense.

En caso de recurrir a inhibidores y detectar a algún alumno inclumpliendo las normas, el castigo de los tribunales de la PAU podría llegar a ser el más severo: la anulación de la PAU, no solo del examen en el que el estudiante haya sido sorprendido.