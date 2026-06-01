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La Fundación Andalucía-América celebra su primera reunión en el Real Alcázar de Sevilla

La nueva entidad nace con el objetivo de estrechar los vínculos culturales, históricos y económicos entre Andalucía y el continente americano y está integrada por las principales empresas de la comunidad

Reunión de la Fundación Andalucía América en el Real Alcázar de Sevilla.

Reunión de la Fundación Andalucía América en el Real Alcázar de Sevilla. / Cedida

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Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha recibido este lunes en el Real Alcázar a los miembros fundadores de Fundación Andalucía-América, en un acto que reúne a buena parte del tejido institucional, cultural y empresarial andaluz en torno a un proyecto que aspira a estrechar los vínculos entre Andalucía e América.

En el encuentro, al que ha asistido el Jefe de Protocolo de la Casa Real, Bernardo Francisco de Lizaur, la Fundación ha definido sus estatutos, y ha elegido como presidente a Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española. Como vicepresidentes de la fundación ejercerán Concepción Yoldi García, presidenta de Persán, Francisco Martínez Cosentino, presidente del Grupo Cosentino, y como secretario general a Antonio Pascual Acosta, catedrático de la Universidad de Sevilla y presidente de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía.

Miembros de la fundación

Tal y como ha informado la Fundación Andalucía-América, forman también parte de la Fundación los siguientes Patronos: Javier Benjumea Llorente, Francisco de Paula Herrero León y José Luis Manzanares Japón.

Entre sus miembros figuran también José Luis de Prado Ruiz Santaella. (De Prado Cervantes SL); Ricardo Delgado Vizcaíno. (Covap); Miguel Gallego Jurado (Migasa); Javier García-Carranza Benjumea (Banco Santander); José Luis García Palacios Álvarez (Fundación Caja Rural del Sur); Macarena Gutiérrez Martínez (Atlantic Copper SLU); Auxiliadora López Magdaleno (Fundación Magtel); Marcelo Maestre León (Real Maestranza de Caballería de Sevilla); Ana María Manzanares Abasolo (Fundación Ayesa); Antonio Martín Pozo (Martín Casillas Grupo SL); Francisco Martínez-Cosentino Justo (Cosentino SA); Antonio Mingorance Gutiérrez (Bidafarma); José Moya Yoldi (Fundación Persán); José María Pacheco Guardiola (Fundación Konecta); Eduardo Beltrán Pérez García (Corporación Tecnológica de Andalucía); Antonio Pulido Gutiérrez (Fundación Cajasol); Luis Sánchez Manzano (Grupo Empresarial SANDO); Isidro Rubiales Gil (Unicaja); Juan Ignacio Zafra Becerra (Caixabank); Enrique José Riquelme Vives (Cox); José Damián Bogas Gálvez (Endesa) y Manuel Contreras Caro (Fundación Grupo Azvi).

La Fundación Andalucía-América, tras aprobar su plan de actuaciones para lo que resta del ejercicio 2026, nace con el objetivo de promover y difundir los lazos culturales, históricos y económicos entre Andalucía y el continente americano, impulsada por un amplio grupo de instituciones y empresas de la comunidad.

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El alcalde José Luis Sanz ha señalado que "Sevilla es la puerta natural entre Andalucía y América, y lo es desde hace más de cinco siglos. Recibir hoy a esta fundación en el Real Alcázar es poner en valor lo que nuestra ciudad ha sido siempre: un puente entre dos orillas que comparten lengua, historia y futuro".

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