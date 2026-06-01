La Fundación Andalucía-América celebra su primera reunión en el Real Alcázar de Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha recibido este lunes en el Real Alcázar a los miembros fundadores de Fundación Andalucía-América, en un acto que reúne a buena parte del tejido institucional, cultural y empresarial andaluz en torno a un proyecto que aspira a estrechar los vínculos entre Andalucía e América.

En el encuentro, al que ha asistido el Jefe de Protocolo de la Casa Real, Bernardo Francisco de Lizaur, la Fundación ha definido sus estatutos, y ha elegido como presidente a Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española. Como vicepresidentes de la fundación ejercerán Concepción Yoldi García, presidenta de Persán, Francisco Martínez Cosentino, presidente del Grupo Cosentino, y como secretario general a Antonio Pascual Acosta, catedrático de la Universidad de Sevilla y presidente de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía.

Miembros de la fundación

Tal y como ha informado la Fundación Andalucía-América, forman también parte de la Fundación los siguientes Patronos: Javier Benjumea Llorente, Francisco de Paula Herrero León y José Luis Manzanares Japón.

Entre sus miembros figuran también José Luis de Prado Ruiz Santaella. (De Prado Cervantes SL); Ricardo Delgado Vizcaíno. (Covap); Miguel Gallego Jurado (Migasa); Javier García-Carranza Benjumea (Banco Santander); José Luis García Palacios Álvarez (Fundación Caja Rural del Sur); Macarena Gutiérrez Martínez (Atlantic Copper SLU); Auxiliadora López Magdaleno (Fundación Magtel); Marcelo Maestre León (Real Maestranza de Caballería de Sevilla); Ana María Manzanares Abasolo (Fundación Ayesa); Antonio Martín Pozo (Martín Casillas Grupo SL); Francisco Martínez-Cosentino Justo (Cosentino SA); Antonio Mingorance Gutiérrez (Bidafarma); José Moya Yoldi (Fundación Persán); José María Pacheco Guardiola (Fundación Konecta); Eduardo Beltrán Pérez García (Corporación Tecnológica de Andalucía); Antonio Pulido Gutiérrez (Fundación Cajasol); Luis Sánchez Manzano (Grupo Empresarial SANDO); Isidro Rubiales Gil (Unicaja); Juan Ignacio Zafra Becerra (Caixabank); Enrique José Riquelme Vives (Cox); José Damián Bogas Gálvez (Endesa) y Manuel Contreras Caro (Fundación Grupo Azvi).

La Fundación Andalucía-América, tras aprobar su plan de actuaciones para lo que resta del ejercicio 2026, nace con el objetivo de promover y difundir los lazos culturales, históricos y económicos entre Andalucía y el continente americano, impulsada por un amplio grupo de instituciones y empresas de la comunidad.

Noticias relacionadas

El alcalde José Luis Sanz ha señalado que "Sevilla es la puerta natural entre Andalucía y América, y lo es desde hace más de cinco siglos. Recibir hoy a esta fundación en el Real Alcázar es poner en valor lo que nuestra ciudad ha sido siempre: un puente entre dos orillas que comparten lengua, historia y futuro".