Investigan un tiroteo contra la vivienda de una mujer como violencia machista en Alcalá de Guadaíra

La Policía Nacional investiga como un posible caso de violencia de género el tiroteo registrado este domingo contra la vivienda de una mujer en Alcalá de Guadaíra, presuntamente perpetrado por su expareja.

Según han confirmado fuentes policiales a Europa Press, el autor de los hechos está en busca y captura, después de que huyera del lugar, en un caso que los agentes investigan como un presunto delito de violencia machista.

El suceso se produjo en la mañana de este pasado domingo, cuando el investigado realizó al menos un disparo contra la vivienda, sin que haya que lamentar heridos aunque se mantiene el dispositivo de búsqueda del presunto autor del tiroteo.