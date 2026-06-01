El monasterio de Sevilla con seis siglos de historia en el que residieron los Reyes Católicos y otros tres monarcas: fue una de las primeras imprentas de España y Bécquer lo alabó en su obra

Sevilla está repleta de joyas patrimoniales únicas que no solo resplandecen con su belleza privilegiada, sino que guardan en su interior siglos de historia, cultura y riquezas que maravillan a todo aquel que se adentra en su interior. Es lo que ocurre con el Monasterio de San Jerónimo de Buenavista, un enclave declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por su alto valor histórico y arquitectónico que fue construido en la capital hispalense hace más de seis siglos.

En concreto, esta edificación gótico-renacentista situada en el barrio de San Jerónimo, a apenas tres kilómetros del Centro, fue fundada en 1414 por Fray Diego Martínez de Medina sobre un antiguo enclave mudéjar con la promoción de su padre, Nicolás Martínez de Medina, contador mayor del rey Juan II.

El monasterio sevillano declarado Bien de Interés Cultural

Este monasterio alcanzó un gran prestigio en sus inicios gracias al apoyo que recibió de la nobleza y la riqueza, al no solo albergar en su interior a una amplia comunidad eclesiástica, sino también ser lugar de descanso de distintos monarcas.

El Monaterio de San Jerónimo de Buenavista, una construcción con seis siglos de historia en la que residieron los Reyes Católicos y otros tres monarcas / Ayuntamiento de Sevilla

De ese modo, este monasterio fue residencia de personalidades como los Reyes Católicos, Carlos I, Felipe II y Felipe V, entre otras figuras destacadas.

Un enclave ligado a reyes y nobles

Pero la importancia histórica de este enclave no se reduce a sus huéspedes, sino que también destaca por el privilegio de impresión que recibió en 1575 de parte de Felipe II para imprimir las bulas de la Santa Cruzada de las Indias y otras obras religiosas.

El monasterio de San Jerónimo tras la conclusión la primera fase de las obras. / JARQUIL

Una concesión que abrió la puerta a que en este lugar se instalara una de las primeras imprentas no solo de Sevilla, sino de todo el país, durante el siglo XVI.

La imprenta que marcó la historia del monasterio

Sin embargo, a comienzos del siglo XIX, durante la Guerra de la Independencia, el monasterio sufrió grandes daños y comenzó un declive que acabó con saqueos y el abandono total del edificio en el siglo XX, tras lo que fue usado como fábrica, cebadero de cerdos y viviendas.

El Monaterio de San Jerónimo de Buenavista, una construcción con seis siglos de historia en la que residieron los Reyes Católicos y otros tres monarcas / Ayuntamiento de Sevilla

Finalmente, fue declarado Monumento Histórico-Artístico en 1964 y pasó a ser propiedad municipal dos décadas después, tras lo que volvió a recuperar su brillo anterior.

Desde entonces, alberga un centro cívico y cultural en el que se realizan exposiciones, conferencias y actividades, además de recibir visitas guiadas.

Del abandono a centro cívico y cultural

Entre las grandes joyas que se mantienen en el edificio destaca su claustro renacentista, obra de arquitectos como Diego de Riaño, Hernán Ruiz II y Miguel de Zumárraga, además de su campanario, que llama la atención por su diseño inspirado en la Giralda. A estos se suman sus galerías y patios ajardinados.

Un lugar que también ha dejado huella en la literatura, al citar este monasterio el propio Adolfo Bécquer en su obra 'Desde mi celda', publicado en 1864. Así, este enclave que un día estuvo abandonado ha vuelto a convertirse en uno de los mayores tesoros patrimoniales de Sevilla.