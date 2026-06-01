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Javier Prieto, el alumno sevillano de Year 3 que ha quedado entre los mejores en la competición de agilidad matemática contrarreloj con 40.000 participantes

El Colegio Internacional de Sevilla San Francisco de Paula destaca con 16 alumnos en el top mundial de la competición matemática SuperTMatika

Javier Prieto, en el puesto 11 mundial del concurso internacional SuperTMatik

Javier Prieto, en el puesto 11 mundial del concurso internacional SuperTMatik / Colegio Internacional de Sevilla

Elizabeth Arria

Elizabeth Arria

Javier Prieto, un alumno sevillano, ha conseguido quedar en el puesto número 11 del concurso SuperTMatik en el que han participado 40.392 estudiantes de todo el mundo. El alumno del Year 3 de el Colegio Internacional de Sevilla San Francisco de Paula ha logrado así situarse en el top 1% mundial de esta competición.

El Concurso Internacional de Cálculo Mental SuperTMatik, organizado por Eudactica, reúne todos los años miles de decenas de alumnos de distintos países para probar su destreza, exactitud y capacidad de razonamiento matemático mediantes evaluaciones online contrarreloj.

En palabras de la profesora de Matemáticas y responsable de la preparación del alumnado María Jesús Ramos Sotillo, el propósito no consiste en convertir las matemáticas en algo mecánico "no es únicamente sumar, restar o multiplicar rápido sino desarrollar estrategias de cálculo, comprensión profunda del número y aplicación práctica de conceptos matemáticos", razona.

Éxito del Colegio Internacional San Francisco Paula

Para esta competición el Colegio Internacional de Sevilla San Francisco de Paula seleccionó 22 de sus alumnos para someterse a esta prueba internacional, y 16 de ellos, además de Javier Prieto, consiguieron situarse en el top 1% mundial, entre ellos destacan 4: Inés Bacete (Year 1): puesto 90 de 11.286 participantes, Adrián Estrada Brox (Year 3): puesto 49 de 40.392 participantes, Carlos Pena Picón (Year 4): puesto 56 de 50.004 participantes y Carlos Mariscal Arcusa (Year 5): puesto 167 de 83.322 participantes.

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Según las estadísticas, España está actualmente en el segundo puesto dentro del top 20 del SuperTMatik a nivel internacional, el primer puesto corresponde a Malta y el último a Austria.

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