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Una nueva ruta aérea conecta desde este lunes Sevilla con Madrid: esta es la frecuencia de aviones

La compañía aérea suma esta nueva conexión a la que une Asturias con Madrid y refuerza sus vuelos a Italia

Un avión de la compañía Air Europa

Un avión de la compañía Air Europa / Gustavo de la Paz/Europa Press

A. R. C.

Sevilla

Desde este lunes, 1 de junio, Air Europa ha empezado a operar una nueva ruta que une por aire Sevilla con Madrid. La compañía aérea ha desplegado dos vuelos diarios a bordo de su flota de Boeing 737, con la que sumará más de 850 vuelos y 153.000 plazas por ruta.

Además de conectar Sevilla con Madrid, Air Europa también ha puesto en marcha la ruta que une el aeropuerto de Asturias con la capital española y ha incrementado la operativa con Roma y Milán, que aumentan hasta tres frecuencias diarias, según un comunicado de la aerolínea.

Es en suelo italiano donde Air Europa reforzará, además, su operativa con nueva conexión a Bolonia, concretamente, en el mes de agosto. En total, la compañía aérea ofrecerá casi 9,3 millones de asientos para los meses entre junio y septiembre, lo que supone un aumento de capacidad del 5,9% frente al mismo periodo del año anterior.

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Con esta nueva conexión, ya son dos las aerolíneas que operan la ruta Sevilla-Madrid por aire: Iberia y Air Europa.

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