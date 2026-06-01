La ola de calor en Sevilla "asfixia" a los estudiantes de conservatorio: "Es imposible bailar en aulas a 40 grados"

Hacer una pirouette, un taconeo o un paso de jota es difícil. Mucho más, sin en el aula no hay aire acondicionado y en la calle el termómetro marca 37 grados. Este es el escenario de cientos de alumnos de los conservatorios de danza de Sevilla. Un año más, las olas de calor han irrumpido de forma precoz y en la recta final de las clases, y desde el AMPA resumen la situación en una sola palabra: asfixia.

El Conservatorio de Danza, que está distribuido entre el C.P.D Antonio Ruiz Soler y el Conservatorio Profesional de Danza, y recibe todas las semanas alrededor de 700 alumnos de entre 8 y 12 y 12 y 18 años. Ambos edificios, antiguos y en "mal estado", sufren las consecuencias de no tener un sistema de climatización en las aulas. Como consecuencia, las semanas de calor los alumnos y los profesores llevan a cabo las clases acalorados. "Para las niñas es imposible bailar en aulas a 40 grados y para los profesores una injusticia, nadie debería trabajar así, es muy duro", denuncian familias del Conservatorio Antonio Ruiz Soler a El Correo de Andalucía. Ante este escenario, los padres reivindican la posibilidad de suspender las clases hasta el próximo curso. "Las niñas salen asfixiadas, con la cara pálida y quejándose del calor. Nos dicen que no quieren ir a clase", lamentan.

Fuentes de la Consejería de Educación recuerdan que ambos centros recibieron una partida económica destinada al sistema de climatización, tal como lo hicieron los colegios e institutos a final del año pasado. En este caso, ambos centros fueron dotados de 15.000 euros a repartir, según el AMPA. Con este dinero podían instalar un sistema de aire acondicionado, poner toldos o porches, arbolado o comprar ventiladores portátiles y pingüinos. Sin embargo, tal como sostiene la presidenta del AMPA, María José Herrera, todavía no se ha utilizado el dinero porque "lo están gestionando". Es necesario tener en cuenta que se trata de dos edificios muy antiguos donde sería necesario llevar a cabo una importante obra para instalar un sistema de aire acondicionado con una red eléctrica nueva.

De cara a la posible suspensión de las clases para los alumnos de entre 8 y 12 años, la Junta sostiene que se tomará dicha decisión cuando haya una alerta naranja o roja, tal como dicta el protocolo. Para los más mayores, aquellos que están cursando el último curso del grado Profesional, estás últimas clases tienen especial importancia, ya que en pocas semanas se presentarán a la prueba de acceso al Superior. "Están afrontando la recta final de sus clases en unas condiciones muy duras, con muchísimo calor, es hasta peligroso, pero no pueden perdérselas", apunta Herrera.

Un calor "asfixiante" con medias y faldas de baile flamenco

Estos días, tal como relata la presidenta del AMPA, los ventiladores portátiles se mueven entre clase y clase, porque "no hay suficientes" en el Conservatorio Profesional de Danza. En sus 18 aulas, tan solo hay tres aires acondicionados -a veces estropeados-, en las clases que dan al río la humedad se cuela en todos los rincones.

A las altas temperaturas, al esfuerzo físico que implica bailar y a la falta de climatización se suma el uniforme de las bailarinas. Hay que tener en cuenta que, las más mayores bailan con una falda de flamenco, con medias, con tacones o con una falda de danza española. Es decir, el atuendo para bailar es otro factor incómodo ante las altas temperaturas. Dicho de otra forma, las circunstancias en un conservatorio de danza poco o nada tienen que ver con las de un colegio o instituto, donde el calor también es una de las principales reclamaciones de los padres cuando llega esta época de año.

"En el caso de las más pequeñas, ya han cambiado el uniforme, por ejemplo, no se están poniendo la falda de danza española estos días, ni tampoco medias. Pero las mayores no pueden bailar sin su atuendo, es incompatible", puntualiza la presidenta del AMPA.

La situación, insiste, "se repite cada año", aunque cada año la temporada de calor llegue antes y se extienda más en el tiempo. "El año pasado hubo varios incidentes. Se desmayaron cuatro niñas por el calor, eso fue duro y nos da miedo que se vuelva a repetir", reconoce.

Ni un solo aire en el conservatorio de pequeños

La situación es igual de complicada en el C.P.D Antonio Ruiz Soler, donde acuden menores de entre 8 y 12 años. Tal como relatan los padres de los estudiantes que bailan en el centro "no hay ni un solo aire en todo el edificio". A día de hoy ni siquiera hay pingüinos, "solo algún que otro ventilador portátil". En su caso, al tratarse de alumnos pequeños, los profesores decidieron hace unos días emitir un comunicado a los padres sobre los cambios en la vestimenta para adaptarse a las altas temperaturas. "Ahora están bailando sin medidas y se ponen un tutú en vez de falda de danza española", sostiene una madre.

Estos días, el calor sofocante es la principal preocupación de los padres, pero el problema, apuntan, es de mayor profundidad: el estado de los edificios. "¿Porque tienen que estar los alumnos en edificios tan obsoletos y antiguos?". En el caso del edificio próximo al colegio Hermanos Machado, los padres lamentan que su estado "es preocupante": "Cuando entras te entran ganas de cortarte las venas porque es nefasto. El entorno es malísimo, inaccesible y sin climatización".

Lo mismo sucede en el conservatorio del Pabellón de Argentina, con casi un siglo de antigüedad. "Es muy bonito, sí, pero llevamos dos años peleando para que nos cambien de centro, pero no hemos conseguido nada, no nos escuchan".