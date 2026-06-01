'Pensar antes de saltar', la Junta de Andalucía alerta de los riesgos de las conductas imprudentes en piscinas, ríos y playas

La Junta de Andalucía ha lanzado la campaña Pensar antes de saltar, una iniciativa dirigida principalmente a adolescentes y jóvenes andaluces para fomentar conductas seguras en entornos acuáticos y prevenir lesiones graves derivadas de zambullidas imprudentes en piscinas, playas y ríos. “Muchas lesiones graves pueden evitarse si somos capaces de generar conciencia, información y cultura de prevención, especialmente entre nuestros jóvenes”, resumió el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, durante la presentación de la campaña.

Impulsada por la Consejería de Sanidad y en colaboración con la Fundación Progreso y Salud, la campaña se desarrollará durante cuatro meses mediante soportes gráficos, piezas audiovisuales y contenidos digitales adaptados al lenguaje y hábitos de consumo de la población joven. Mensajes directos como “Una zambullida puede marcar tu verano… o tu vida”, “Disfruta sin arriesgar” , “No te la juegues por likes”, "Una zambullida puede marcar tu verano… o tu vida. Antes de lanzarte: mira, piensa y salta solo si es seguro” serán centrales en la campaña.

“Queremos estar presentes en playas, piscinas, ríos y pantanos no para señalar ni alarmar, sino para acompañar, informar y sensibilizar”, ha explicado Antonio Sanz. El titular en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha advertido además del importante impacto sanitario y social de este tipo de accidentes. “Lesiones medulares muy altas que provocan tetraplejias, traumatismos craneoencefálicos y secuelas irreversibles que cambian una vida para siempre”, ha señalado, al mismo tiempo que ha incidido en que “detrás de cada dato hay personas jóvenes, familias y futuros truncados que podrían haberse evitado con algo tan sencillo como detenerse unos segundos a pensar antes de saltar”.

Una campaña que insiste en prevenir antes que lamentar

La estrategia de difusión apuesta por una identidad visual inspirada en el lenguaje del cómic y por contenidos breves y fácilmente compartibles en redes sociales. Incluirá cartelería digital, banners institucionales y vídeos cortos ambientados en situaciones reales de playas, piscinas y ríos. El objetivo es trasladar la prevención desde un enfoque positivo y cercano, apelando al autocuidado y al liderazgo personal, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

El acto de presentación también ha contado con el testimonio de Marina Conde, lesionada medular, gestora del servicio 112 Andalucía y vocal andaluza de ASPAYM que imparte charlas para concienciar de los peligros derivados de conductas de riesgo en los medios acuáticos. El consejero ha defendido que “la verdadera valentía no está en asumir riesgos innecesarios, sino en saber cuidarse y cuidar a los demás” y ha asegurado que Andalucía seguirá trabajando “desde la cercanía, la educación y la anticipación” para reforzar la prevención y la promoción de hábitos seguros entre la población joven.

‘Pensar antes de saltar’ recorrerá Andalucía durante todo el verano con el objetivo de convertir la prevención en una reflexión automática antes de lanzarse al agua. En este contexto, las lesiones asociadas a conductas de riesgo representan un importante reto sanitario y social, especialmente entre la población joven. Las campañas preventivas desarrolladas en los últimos años han insistido en un mensaje común: muchas de estas lesiones son evitables si se incorporan gestos básicos de seguridad antes de entrar al agua.

107 personas fallecieron en Andalucía por ahogamiento

Saltar al agua sin conocer la profundidad, dejarse llevar por la presión del grupo o asumir riesgos para grabar o compartir contenidos en redes sociales son conductas que pueden provocar lesiones medulares cervicales, traumatismos craneales, fracturas y otras complicaciones con consecuencias irreversibles. Antonio Sanz ha recalcado que “la prevención es una línea de trabajo permanente para Andalucía, y quiero anunciar también que en las próximas semanas pondremos en marcha una nueva campaña general de prevención de ahogamientos en el medio acuático que llevará por lema No esperes a verlo en las noticias”.

El año pasado fallecieron en Andalucía 107 de personas ahogadas. Almería con 34, Cádiz con 26 y Málaga con 18 fueron las tres provincias con más casos, seguidas de Granada con 11, Sevilla con 7, Córdoba con 5, Jaén con 4 y Huelva con 2. Murieron 92 hombres y 15 mujeres, y fue en las piscinas donde se concentraron los fallecimientos entre menores de 15 años. “Las banderas y las indicaciones de seguridad están para proteger vidas, no podemos normalizar que cada verano sigan produciéndose ahogamientos por ignorar una bandera roja, por asumir riesgos innecesarios o por pensar que no va a pasar nada”, ha sentenciado el consejero.

En esa misma línea de anticipación y prevención, Antonio Sanz ha anunciado que la Junta de Andalucía tiene “prácticamente finalizado” el nuevo decreto de autoprotección dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. El fin último de esta norma será concienciar a la población ante los riesgos y las medidas de prevención a adoptar ante cualquier tipo de emergencia. Asimismo, la Junta también trabaja activamente para integrar a todos los municipios de Andalucía en EMA 112, mediante una aplicación que puede llevarse en el móvil o en la tableta.