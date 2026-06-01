El restaurante de Sevilla junto al Guadalquivir que ha enamorado a David Beckham, Cristiano Ronaldo y Eva Longoria: "Platos elaborados y personal amable en un lugar único"

Uno de los restaurantes más alabados por sevillanos y visitantes, al que acuden gran variedad de figuras relevantes del panorama actual, desde futbolistas y actores hasta cantantes, chefs, políticos y empresarios, se encuentra a las orillas del Guadalquivir. Se trata del restaurante María Trifulca, localizado en el Puente de Triana, por el que han pasado personalidades como David Beckham, Cristiano Ronaldo, Eva Longoria o el chef Dani García.

Así, decenas de ciudadanos acuden cada jornada a este negocio de Triana para disfrutar de su combinación perfecta de gastronomía moderna sin olvidar la esencia misma de Sevilla gracias a sus productos "de máxima calidad", tal y como explican desde el propio restaurante.

María Trifulca, el restaurante de Sevilla con vistas al Guadalquivir

Un establecimiento que cuenta con unas vistas privilegiadas de Sevilla y el Guadalquivir que, unido a sus sabores cuidados y de contrastes, han hecho de este lugar uno de los favoritos de los famosos de todo el globo.

De ese modo, por el restaurante María Trifulca han pasado personalidades de la talla de la familia Beckham, Cristiano Ronaldo y Georgina, Iker Casillas, Pepe Reina, Joaquín, Carlos Latre o Eva Longoria.

Los famosos que han pasado por María Trifulca

Además, en sus mesas se han sentado políticos como Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo, artistas como los cantantes Anuel AA o Antonio Orozco, el actor de 'Vikingos' y 'Los Juegos del Hambre' Alexander Ludwig, además de personalidades como el chef Dani García, César Cadaval, Bertín Osborne, Kiko Rivera o Anabel Pantoja, entre otros muchos.

Este negocio ofrece sus mejores bocados en su local de Triana, situada en un edificio que data del 1922, cuando el Marqués de Olaso impulsó una compañía de barcos de vapor que unía Sevilla con Sanlúcar de Barrameda.

Además, este restaurante debe su nombre a María Trifulca, la dueña de un puesto de venta en la playa que existía en este lugar y que era conocida por su mal humor, de ahí el apodo con el que era conocida.

El pasado marinero del restaurante del Puente de Triana

Para homenajear este pasado marinero, el restaurante ofrece toda clase de recetas de la cocina costera, además de una amplia selección de carnes.

En la carta de este restaurante destacan sus entrantes desde 14 euros, como el lomito de presa ibérica de bellota 100%, la tabla de quesos, el bikini de steak tartar con foie micuit y trufa rallada, y la torrija templada de frutos rojos y foie.

Entrantes, croquetas y mariscos en María Trifulca

Entre sus platos también resaltan desde 9 euros sus croquetas de jamón ibérico y las cremosas de gambas rojas, así como la ensaladilla tradicional de atún rojo, y la alcachofa sobre crema de parmesano y yema curada.

Además, los clientes pueden degustar distintos mariscos desde 9 euros, como vieiras gratinadas al Josper, gambas blancas templadas, tartar de carabineros y caviar, almejas galletas y carabineros con patatas y huevos fritos.

Arroces y pescados frente al Guadalquivir

Entre las opciones que ofrece este restaurante se encuentran sus arroces desde 23 euros y sus pescados desde 18, con merluza camaronera, corvina a la bilbaína y solomillo de atún rojo 'rossini', así como calamar, mero, lenguado, rodaballo, salmonete y dorada.

Carnes y postres para completar la experiencia

Los usuarios también pueden degustar distintos platos de carne desde 19 euros, como canelón de pollo picantón asado con trufa, pluma ibérica en salsa de mantequilla de hierbas, meloso de carrillera de ternera, solomillo de vaca finlandesa, ribeye de Angus o chuleta gallega de vaca frisona.

Y para completar la comida, dispone de distintos postres desde 7 euros, como nidos de chocolate blanco, tarta de la abuela, milhojas de nata, tarta de queso cremoso al horno trufado, torrija caramelizada de brioche con helado de leche merengada y helado de pistacho con crema de cacao y pasta kataifi.

Horario del restaurante María Trifulca en Sevilla

"Platos elaborados y personal amable en un lugar único", señalan sobre este restaurante sus clientes a través de las reseñas del negocio. Además, afirman que es un lugar "súper agradable, con un ambiente cómodo y bien cuidado" que sirve una comida "simplemente inmejorable".

Por ello, afirman que es un "lugar idílico a la orilla del Guadalquivir" en el que la "comida, los vinos, la atención y el lugar son lo máximo".

Todo ello se puede disfrutar en su negocio de domingo a jueves de 13.00 a 1.00 horas, y viernes y sábado de 13.00 a 2.00 horas.