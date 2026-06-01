la saga Morente protagoniza el 'Icónica Lights 2026' con una versión inédita de ‘Aunque es de noche’

Cada noche, antes de que comiencen los conciertos de Icónica Santalucía Sevilla Fest, la Plaza de España se detiene durante unos minutos para vivir uno de los momentos más especiales y reconocibles del festival: Icónica Lights, el espectáculo audiovisual que convierte el monumento sevillano en un gran lienzo de luz y música.

Tras haber hecho un homenaje a Sevilla en sus primeras ediciones, en esta nueva edición, Icónica Lights hará un homenaje a Granada y a una de las figuras esenciales de la música española y el flamenco contemporáneo: Enrique Morente. El espectáculo partirá de una reinterpretación original de ‘Aunque es de noche’, una de las piezas más emblemáticas del artista granadino, concebida especialmente para acompañar el despliegue visual y lumínico sobre la Plaza de España diseñado por Jose Juan López Clemente.

La saga Morente une Sevilla y Granada en el Icónica Lights 2026

La propuesta nace de la idea de tender un puente emocional y cultural entre Sevilla y Granada a través de la música. Para ello, el festival contactó con Kiki Morente, quien no solo aceptó sumarse al proyecto, sino que propuso incorporar también la voz original de su padre para construir un emocionante diálogo musical entre generaciones. El resultado es una pieza inédita en la que las voces de Enrique y Kiki Morente se alternan y se unen en los momentos más intensos de la composición, reforzando el carácter emocional del espectáculo.

El proceso creativo: un diálogo musical entre generaciones

La producción musical parte de un arreglo creado por Emilio Morales, responsable de la instrumentación principal de la obra, quien desarrolló una propuesta capaz de integrar tradición flamenca, sensibilidad contemporánea y electrónica. A partir de esa base se sumaron diferentes músicos y colaboradores que enriquecen la pieza desde universos sonoros diversos.

Entre ellos destaca la participación de la violinista Celia Vicente; Juan Gallardo, músico y corneta de la banda Nuestro Padre Jesús Nazareno de Sanlúcar la Mayor; Juanma Mora, que aporta la parte más electrónica y contemporánea de la pieza; junto al trabajo de sintetizadores y mezcla desarrollado por Jesús Chávez, responsable también de la producción final del tema.

Un despliegue técnico para transformar la Plaza de España

El resultado es un viaje sonoro que parte de Sevilla, de su imaginario popular y su pulso contemporáneo, para encontrarse con el flamenco universal de la familia Morente y rendir homenaje a Granada desde el corazón de la Plaza de España.

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Con esta nueva edición de Icónica Lights, Icónica Santalucía Sevilla Fest vuelve a reforzar su apuesta por crear experiencias culturales únicas en torno a la música en vivo, fusionando patrimonio, tecnología, creación artística y emoción colectiva en la Plaza de España a través de una renovada propuesta inmersiva que volverá a llenar de luz y emoción el arranque de cada noche de conciertos.