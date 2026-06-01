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Tres nuevas detenciones por el sabotaje que provocó un apagón en el alumbrado público de la Zona Norte de Sevilla

La Policía Nacional ha detenido a tres operarios de la empresa responsable del mantenimiento de la luminaria pública por el apagón de finales de 2025

Vídeo | Operación Candelai de la Policía Nacional en Sevilla

Vídeo | Operación Candelai de la Policía Nacional en Sevilla

Operación Candelai de la Policía Nacional en Sevilla / Policía Nacional

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El Correo

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La Policía Nacional ha detenido a tres personas como presuntas autoras del sabotaje que provocó un apagón en el alumbrado público de la Zona Norte de Sevilla a finales de 2025. Según ha informado el cuerpo policial, el objetivo de esta acción era presionar a la empresa encargada del control y mantenimiento de la luminaria pública, en el marco de un conflicto laboral.

La investigación, desarrollada dentro de la denominada Operación Candelai, permitió comprobar en una primera fase que el sabotaje afectó a más de una treintena de centros de mando del alumbrado público. Los daños ocasionados en esta infraestructura municipal esencial fueron valorados en cerca de 30.000 euros. En esa primera línea de trabajo, los agentes detuvieron al principal sospechoso.

Nuevas líneas de investigación

Meses después, la Policía Nacional ha avanzado en nuevas líneas de investigación que apuntan a la participación de más trabajadores de la empresa que gestionaba el alumbrado público. De acuerdo con las pesquisas policiales, el móvil principal habría sido generar presión sobre la compañía, que se encontraba inmersa en un conflicto laboral.

En esta segunda fase de la operación, los agentes han detenido a tres trabajadores más como presuntos implicados en los hechos. Según la Policía, la acción delictiva se habría llevado a cabo fuera de su jornada laboral, aunque los arrestados habrían utilizado sus uniformes durante el sabotaje.

El apagón afectó a una infraestructura municipal considerada esencial y provocó daños materiales relevantes en distintos puntos de control del alumbrado público de la Zona Norte de Sevilla.

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Una vez finalizadas las diligencias en sede policial, los tres detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.

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