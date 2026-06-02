Más de 14.000 sevillanos se enfrentan a la selectividad este martes: más controles y un refuerzo en Tussam para llegar pese al Corpus

No hay tiempo de repasar más. Este martes a las 8:30 comienza la selectividad para más de 14.000 estudiantes sevillanos, que, a partir de las 8:00 comenzarán a entrar en las aulas para enfrentarse al examen de Lengua Castellana y Literatura. Tras los exámenes, los jóvenes deberán esperar al 11 de junio para conocer las notas y tendrán hasta el 8 de octubre para saber si han entrado en la carrera que desean.

Un total de 14.126 alumnos participarán en la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) que se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio. La prueba será decisiva para que miles de estudiantes de la provincia entren en los grados universitarios que deseen, desde los que buscan superar el 13,59 que se necesita para entrar en Física y Matemáticas o el 5,51 para Antropología Social y Cultural.

En total, en la provincia de Sevilla la Universidad de Sevilla y la Pablo de Olavide han establecido 28 sedes repartidas por distintas localidades, la mayoría en la capital, para poder realizar la prueba de acceso a los estudios universitarios. Además, debido al festivo por el Corpus Christi, está previsto un refuerzo en las líneas de autobús para la UPO y en la línea 34 "por si fuera necesario". Asimismo, habrá refuerzos en las líneas y algunas empezarán el servicio 30 minutos antes.

Cómo será el examens

La Universidad de Sevilla reúne la mayoría de matriculaciones en la comunidad autónoma. De hecho, reúne el 22,92% total de las inscripciones hasta llegar a 12.262 aspirantes. Esta será la selectividad más multitudinaria en la comunidad autónoma, ya que los inscritos han crecido un 5,10% hasta superar por primera vez los 53.495 estudiantes procedentes de Bachillerato y Formación Profesional.

Esta será una selectividad distinta a las anteriores. La Junta de Andalucía quiere igualar la prueba al del resto de comunidades autónomas y tendrá un carácter más competencial. De esta forma, se tendrá en cuenta la grafía, las tildes y la puntuación. Además, habrá más preguntas y los correctores también valorarán la coherencia del texto y la presentación. Como en ocasiones anteriores, cada examen durará 90 minutos.

En esta ocasión, el acceso a las aulas será más lento de lo habitual. Los profesores encargados de controlar la entrada al examen realizarán un "barrido selectivo" con detectores de frecuencia e inhibidores para evitar que los alumnos puedan copiar con dispositivos electrónicos. Será un control similar al del acceso a los aeropuertos y tendrá un carácter aleatorio para evitar que se formen atascos en la puerta.

Cuáles son las sedes de Sevilla

La Universidad de Sevilla pondrá a disposición 23 centros, la mayoría de ellos (14), en Sevilla, además de un centro para alumnos con necesidades específicas en la Escuela de Ingeniería Informática. En concreto, las facultades de la Hispalense serán: Informática, Matemáticas, Biología, ETSIE, ETSA, Filología, Geografía e Historía, dos en Económicas, Educación, Ciencias del Trabajo, ETSI, Medicina e Ingeniería Agrónoma.

Además de los centros en la capital, la US establece también distintas sedes en la provincia. Algunos alumnos deberán examinarse de la selectividad en la Escuela Universitaria de Osuna, el IES Luis Vélez de Guevara de Écija, el IES Virgen del Castillo de Lebrija, el IES Axati de Lora, el IES El Carmen de Cazalla, IES Isidro de Arcenegui y Carmona de Marchena, IES Almudeyne de Los Palacios y el IES Lauretum de Espartinas.

La UPO ha puesto a disposición de los alumnos cuatro sedes, una de ellas para alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). En total, son 36 los colegios asignados por la Olavide. Los edificios donde se llevarán a cabo las pruebas son la Sede 1 (edificios 2 y 4), la Sede 2 (edificios 5 y 7), la Sede 3 (pabellón 38 y edificios 8 y 10) y la Sede NEAE (edificio 6). En este enlace se puede consultar a qué sede debe ir cada instituto.