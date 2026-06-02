El alcalde de Sevilla no logra el apoyo de Vox y paraliza su plan para permitir pisos más pequeños en los nuevos barrios

El PP ha dado marcha atrás y ha paralizado la votación de su plan para cambiar la normativa urbanística sobre la construcción de las nuevas promociones de vivienda. El alcalde, José Luis Sanz, ha retirado el punto del orden del día de la sesión ordinaria de este martes del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo. Tras solicitar Vox la retirada del punto y verse así sin apoyos para sacar adelante esta medida, se ha optado por no someterla a votación para llevarla al próximo pleno. La intención es modificar el PGOU para cambiar la densidad de vivienda de los edificios y aumentarla hasta un 20% más. Esto se traduce en que, en el mismo espacio, se podrían edificar más pisos que antes haciéndolos más pequeños. "El objetivo es la actualización de la normativa urbanística con la finalidad de regular la posibilidad de incrementar el número de viviendas en suelo urbano sin incrementar la edificabilidad", justificaba Urbanismo.

En términos urbanísticos, se trataba de la aprobación inicial de la Modificación Puntual 65 del Texto Refundido del PGOU para la inclusión en sus Normas Urbanísticas del artículo 6.3.9. Es el punto que se pretendía llevar al pleno del mes de junio, aunque el propio expediente reconocía que, una vez se cerró en marzo el trámite de consulta previa, se habían registrado dos alegaciones de la Asociación Urban Century 29 y de Vox. Este grupo es precisamente el que suele ser clave para el PP a la hora de sacar adelante proyectos que tienen en contra a los grupos de izquierda. "Necesitamos tiempo para estudiarlo. Tenemos dudas jurídicas y de otra índole que debemos despejar", aseguran fuentes de Vox a este periódico.

Vox considera que la reducción del tamaño de los pisos "se antoja excesiva"

El único grupo municipal en enviar una alegación ha sido Vox, que a través de su portavoz, Cristina Peláez, daba varios argumentos. "Por lo que respecta a la modificación de la superficie máxima considerada, reduciéndola del estándar de los 115 metros cuadrados a 85 metros cuadrados, se antoja excesiva toda vez que ello pudiera resultar insuficiente para familiar de cinco o más miembros, al tiempo que para las familias de cuatro miembros resulta muy ajustado, casi con el mínimo exigible", desarrolla Vox. "Es por ello que estimamos adecuado limitar la modificación del incremento del número de vivienda de manera que se garantice la conservación de un porcentaje, no inferior al 40% de viviendas conforme a los estándares originales de 115 a 155 metros cuadrados".

Desde Vox también consideran necesarias compensaciones y una mejora del "déficit dotacional". "Pese a que la LISTA no considere la obligación de incrementar o complementar las dotaciones en los casos en los que el incremento poblacional no supere el 20% del inicialmente planificado, ello dista de prohibir la exigencia de criterios de compensación y/o mejora de las dotaciones inicialmente planificadas. En este sentido y al objeto de no afectar a los estándares de calidad de vida de los sevillanos, estimamos necesario considerar algún criterio y mecanismo de compensación y mejora del déficit dotacional que, inevitablemente, conlleva un incremento de la densidad de vivienda y/o población", explican.

También estiman que "los incrementos a considerar generan una plusvalía en los suelos en los que se aplique que, de haberse considerado con anterioridad, generarían la obligación de revertir dichas plusvalías en la colectividad de la ciudad, bien mediante cesiones de aprovechamientos, reservas para promoción de VPO, etc". Así, echan en falta "algún criterio de compensación de las plusvalías que vaya a generarse en los suelos que se beneficien de los incrementos del número de vivienda en beneficio de la ciudad de Sevilla".

Sevilla tiene viviendas "muy grandes" para "las necesidades actuales de la población"

El Gobierno de José Luis Sanz justificaba que, habiendo analizado las diferentes promociones de vivienda en marcha, se pone de manifiesto la existencia "de una densidad residencial muy baja" en la ciudad. "Buena parte de ellas presentan una superficie media de vivienda en torno a los 115 m2, llegando en casos extremos a superar los 155 m2, lo que suponen viviendas muy grandes para las necesidades actuales de la población", desarrolla el expediente.

Por ello, "en suelo urbano y en los ámbitos de planeamiento que cuenten con instrumentos de ordenación detallada aprobado, la densidad máxima de viviendas en las parcelas con uso pormenorizado principal de vivienda libre podrá aumentarse en un porcentaje inferior al 20%, siempre que se mantengan el resto de las determinaciones urbanísticas de la parcela". Además, "este incremento se efectuará directamente a través de la correspondiente licencia urbanística", evitando así más trámites burocráticos.

El Ayuntamiento razonaba que se logrará poner a disposición "una mayor oferta de vivienda y, por tanto, mayor accesibilidad de estas en la ciudad". De esta forma, promueven medidas "que atajen la emergencia habitacional en la ciudad" y se permita "incrementar el número de viviendas establecido". Se admitirán como válidas "aquellas licencias de edificación cuya densidad se ajuste a la nueva regulación establecida".

Los edificios con nuevas viviendas de Sevilla tendrán un tope contra "minipisos"

Hacer viviendas más pequeñas en un mismo espacio tiene un riesgo alto, que se hagan demasiado chicos. Por eso se han puesto límites en ese incremento de la densidad de vivienda de los edificios, ya que la superficie no va a cambiar. Ese incremento de la densidad no puede superar el tope máximo de 20%, manteniendo "el resto de las determinaciones urbanísticas de la parcela".

"La densidad final no superará, salvo que las condiciones particulares de zona especifiquen otra, la resultante de dividir la máxima superficie construible por 85 m2", continúa Urbanismo. Así, el total de superficie a construir habría que dividirlo entre 85, y lo que salga de esa división es el número de viviendas que puedes levantar. Y a ese número puedes sumarle incluso una vivienda más siempre que "el resto de la división sea superior a 40 m2", detalla Urbanismo en su expediente.

Sin estos topes legales, "se corre el riesgo de que se cree una gran cantidad de viviendas de tamaño reducido que pueden tener un impacto significativo en la calidad de vida de sus ocupantes". "Según datos recientes, uno de los principales problemas de la vivienda además de su escasez es la falta de espacio habitable. Este fenómeno se manifiesta de manera aguda en la proliferación de minipisos, donde resulta difícil, sino imposible, establecer una convivencia digna para una familia".