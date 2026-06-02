La cordobesa Elena Carmona, nueva directora del Teatro Central de Sevilla

La Consejería de Cultura y Deporte ha nombrado a Elena Carmona Sanjuán (Córdoba, 1981) nueva directora artística del Teatro Central de Sevilla tras la resolución del proceso selectivo público convocado para cubrir este puesto. La convocatoria, realizada mediante concurso público y publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA de 29 de diciembre de 2025) contemplaba la selección de la dirección artística de programación del teatro a partir de criterios de mérito, experiencia y proyecto de gestión.

Elena Carmona cuenta con una sólida trayectoria como gestora cultural con más de quince años de experiencia en programación escénica, en dirección de equipamientos públicos, y favoreciendo el impulso a la creación contemporánea y el desarrollo de estrategias de públicos como áreas de especialización en su trayectoria, informa la Junta en un comunicado.

Desde 2021 es directora de Artes Escénicas del Ayuntamiento de Girona, donde ha estado al frente de la dirección y gerencia del Teatro Municipal. En este tiempo ha compaginado el diseño de programación artística con foco en la proyección institucional y la apertura del teatro a toda la ciudadanía. Por ello, Carmona fue escogida como una de las 25 personas que han marcado el año 2025 en Gerona en la pasada edición de los Premios ARA.

Uno de los hitos al frente del teatro gerundés ha sido la creación del festival 'Aixó al poble no li agradarà', en colaboración con quince agentes culturales y administraciones locales de la provincia. Esta propuesta que persigue el acercamiento de las artes en vivo contemporáneas a distintos municipios fue destacada con el premio revelación en los galardones que concede la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Cataluña en 2025.

Previamente, la carrera profesional de Elena Carmona ha estado vinculada al Consorcio Mercat de les Flors de Barcelona, donde fue coordinadora artística de El Graner entre 2018 y 2021, uno de los principales referentes en la creación contemporánea a nivel nacional. Los proyectos de creación contemporánea ha sido otro de los pilares en su trayectoria, y fue una de las creadoras del festival de artes vivas, Sâlmon, que desde 2012 conecta a artistas, públicos y pensamiento crítico en torno a nuevos lenguajes escénicos.

Licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla, cuenta con formación de posgrado en Gestión y Políticas Culturales por la Universidad de Barcelona y en Dirección y Gestión de Instituciones Culturales por la Universitat Pompeu Fabra.

Retos de la nueva etapa

Carmona asume durante tres años la dirección artística del Teatro Central de Sevilla y tiene entre sus principales funciones la dirección, planificación, diseño y ejecución de su programación escénica y musical. En su proyecto de dirección busca dar continuidad a la línea artística consolidada bajo la dirección de Manuel Llanes en los más de treinta años del espacio escénico con "una mirada continuista pero renovada".

Asimismo, busca potenciar su papel como estructura articuladora del tejido artístico andaluz, reafirmando "su apuesta por una creación escénica contemporánea capaz de generar experiencias transformadoras". Su propuesta incluye el impulso a la creación contemporánea mediante la coproducción, el apoyo a artistas y la colaboración en red, consolidando el espacio como nodo de referencia del sector a nivel andaluz, estatal e internacional.

A la par, su planteamiento es ampliar los usos más allá del propio espacio escénico, favoreciendo la ampliación y diversifican los públicos a través de estrategias de mediación, comunicación y fidelización para consolidar una comunidad cultural en torno al teatro.