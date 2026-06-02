El Ayuntamiento de La Puebla del Río blinda el municipio contra el virus del Nilo: instala una torre que caza un millón de mosquitos al día

Un millón de mosquitos al día. Estas son las cifras que el Ayuntamiento de La Puebla del Río espera que cacen las aves gracias la nueva torre nido que ha instalado en medio del municipio para luchar contra el virus del Nilo. Este es uno de los municipios que más ha sufrido los efectos del mosquito tigre y las infecciones por virus y este año se ha blindado para evitar un nuevo verano de miedo por los insectos.

Esta no es la primera torre de estas características que se instala en la provincia. La vecina Coria del Río fue quien probó primero este mecanismo y de ahí se llevó también a otros municipios que padecen los efectos del mosquito tigre. Sin embargo, en La Puebla han implementado otras medidas como las cajas nido o los refugios de murciélago con el objetivo de multiplicar los efectos de la torre y evitar las picaduras.

En todo el proyecto, el Ayuntamiento de la localidad sevillana ha invertido 60.000 euros, a los que se suman otros 20.000 euros en un programa de biodiversidad urbana y los efectos comienzan a notarse. "Ya están empezando a anidar los pájaros", explica a El Correo de Andalucía la concejala de Sanidad y Medio Ambiente del municipio, Libertad Fernández, que explica que el objetivo es la actuación biológica contra el virus.

Dónde se ubica la torre

La torre nido se suma a las actuaciones previas de fumigación que se han llevado a cabo tanto por parte de la Diputación de Sevilla como desde el propio Ayuntamiento de la localidad. La instalación se ubica en el centro del pueblo, en un parque, y tiene bajo ella un parterre de cinco metros de radio, justo debajo, para que se acumulen las heces de las aves y evitar así que afecten o molesten a los ciudadanos.

"Los vecinos están muy contentos con la instalación", asegura Fernández, que desgrana que "a nadie le gusta tener las persianas con los murciélagos anidados". De hecho, la concejala de Medio Ambiente sostiene que el objetivo del equipo municipal era "crear un espacio para que las aves no perjudiquen a los vecinos". De esta forma, la dirigente municipal sostiene que "es una ventaja más que un inconveniente".

Las precipitaciones prevén un año complicado en cuanto al virus del Nilo se refiere. "Las lluvias y el calor no ayudan", explica la concejala, que también es la responsable del área sanitaria en el municipio. Fernández señala que, pese a esto, "se está actuando desde muy temprano en las larvas, se prevé la eclosión de adultos sea mas tardía y haya menos proliferación". "De momento no estamos en malas condiciones", aclara.

Sin casos de virus del Nilo en Andalucía

En La Puebla conocen bien los efectos de las picaduras del mosquito tigre. En 2024 la cantidad de mosquitos en el municipio provocó una crisis sanitaria y se contabilizaron casi 90 contagiados entre este municipio y su vecino Coria del Río. De hecho, ese año se contabilizaron 10 fallecimientos en la comunidad autónoma a consecuencia del virus del Nilo.

Por el momento, según los datos de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, no se ha registrado ningún infectado por virus del Nilo en toda Andalucía. Desde el Ayuntamiento de La Puebla del Río sostienen que esto es "buena señal", especialmente si se tiene en cuenta las altas temperaturas que desde hace dos semanas padece Andalucía y que rozan ya los 40 grados a principios de junio.

La vigilancia entomológica, basada en el trampeo de mosquitos, comenzó el 4 de mayo con la activación de 27 trampas propias de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias en las provincias de Cádiz y Sevilla, cuyo número se incrementará progresivamente, junto con las del resto de provincias, hasta completar las 120 trampas previstas. Que se suman a las instaladas por la Diputación de Sevilla.