Caos en la AP-4 por un camión ardiendo que corta por completo la autopista en ambos sentidos entre Sevilla y Cádiz

El incendio de un camión en la AP-4 ha obligado este martes por la tarde a cortar por completo la autopista a la altura de Jerez de la Frontera, provocando importantes retenciones entre las provincias de Sevilla y Cádiz. El suceso se ha producido en el kilómetro 74 de la vía, según ha informado a este periódico Emergencias 112 Andalucía. No se han registrado heridos por el suceso.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 19.24 horas y el corte afecta a la circulación en ambos sentidos. En dirección Cádiz, la autopista permanece interrumpida desde el kilómetro 53, ya en la provincia de Sevilla, hasta el kilómetro 74, en la provincia gaditana. En sentido contrario, hacia Sevilla, el corte se ha establecido desde el kilómetro 78 hasta el 74.

Desvíos obligatorios por la N-IV

Los operativos han establecido desvíos obligatorios por la N-IV, una alternativa que están utilizando los conductores mientras se trabaja en la zona afectada por el incendio. Emergencias 112 ha pedido a los usuarios que sigan en todo momento las indicaciones de los efectivos desplegados y de la Dirección General de Tráfico.

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Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el origen del fuego, aunque no ha sido por un accidente de tráfico. La incidencia mantiene condicionada la circulación en uno de los principales ejes de comunicación entre Sevilla, Jerez y Cádiz.