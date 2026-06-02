Qué centros comerciales y supermercados abren en Sevilla el día del Corpus, el 4 de junio

El jueves 4 de junio, Día del Corpus Christi, es dia festivo en Sevilla capital y en algunos municipios de la provincia. Se trata de una de las celebraciones más señaladas del calendario local, con la tradicional procesión por las calles del centro, con afluencia de sevillanos y visitantes, por lo que muchos aprovechan el día para hacer planes de ocio, ir al casco histórico o disfrutar de una jornada familiar.

En este contexto, es habitual que surjan dudas sobre la apertura de centros comerciales, supermercados y grandes superficies en Sevilla, especialmente porque el Corpus Christi es festivo en la capital hispalense. Por ello, los horarios pueden variar según la localidad y el tipo de establecimiento.

Horarios de los supermercados e hipermercados en Sevilla

MERCADONA. La cadena de supermercados cierra el 4 de junio en la capital, en la provincia abre. Puede consultar los horarios y festivos en cada supermercado aquí.

LIDL. La apertura de los supermercados Lidl no es uniforme en toda Sevilla, aunque todos cerrarán el día del Corpus en Sevilla capital. no así en la provincia, que abre. Para mayor seguridad se puede consultar la web de Lidl en el buscador de tiendas aquí. Su horario habitual es de 9.00 horas a 21.30 horas.

ALDI. Aldi cierra el 4 de junio en la cpital, abre en la provincia. Se puede consultar por tiendas en el siguiente enlace. Su horario habitual es de 9.00 horas a 21.30 horas.

CARREFOUR MACARENA. El hipermercado Carrefour Macarena está ubicado en la Ronda Urbana Norte, s/n en Sevilla capital. Teléfono: 914 908 900. Cierra el 4 de junio. Su horario habitual es de 09.00 a 22.00 horas.

CARREFOUR SAN PABLO. El hipermercado Carrefour San Pablo se ubica en la Calle José Jesús García Díaz, 1, de Sevilla. Teléfono: 914 908 900. Cierra el 4 de junio. Su horario habitual es de 09.00 a 22.00 horas.

CARREFOUR CAMAS ALJARAFE. El hipermercado Carrefour Camas Aljarafe está situado en la calle Poeta Muñoz San Román, s/n, de Camas (Sevilla). Teléfono: 914 908 900. Abre el 4 de junio. Su horario habitual es de 09.00 a 22.00 horas.

CARREFOUR MONTEQUINTO. El hipermercado Carrefour Montequinto está situado en la Carretera de Utrera, km. 1, Montequinto (Dos Hermanas). Teléfono: 914 908 900. Cierra el 4 de junio. Su horario habitual es de 09.00 a 22.00 horas.

Horario de los centros comerciales en Sevilla

LOS ARCOS. El Centro Comercial Los Arcos está situado en Sevilla capital, en la Avenida de Andalucía, S/N. Teléfono: 954 676 005. El horario habitual es de lunes a sábado 10:00 a 22:00 horas. Festivos y domingos de apertura: 10:00 a 22:00 horas. Cierra el 4 de junio. Restauración y ocio abren de cualquier forma.

CENTRO COMERCIAL TORRE SEVILLA. El Centro Comercial Torres Sevilla se ubica en la calle Gonzalo Jiménez de Quesada, 2, de Sevilla capital, junto al rascacielos de Torre Sevilla Teléfono: 649 737 825. Su horario habitual es de 10.00 a 22.00 horas. Abre el 4 de junio. Restauración y ocio abren en cualquier caso.

LAGOH SEVILLA. El Centro Comercial Lagoh Sevilla está en la Av. de Palmas Altas, 1, de Sevilla capital. Teléfono: 955 604 554. Su horario habitual es de 10.00 a 22.00 horas. Cierra el 4 de junio. Restauración y ocio abren en cualquier caso.

NERVIÓN PLAZA. El Centro Comercial Nervión Plaza está situado en la calle Luis de Morales, 2 de Sevilla capital. Teléfono: 954 989 131. Su horario habitual es de 10.00 a 22.00 horas. Abre el 4 de junio. Restauración y ocio abren en cualquier caso.

ALESTE PLAZA (ALCAMPO). El centro Comercial Aleste Plaza, el Alcampo de Sevilla Este está situado en la calle Periodista José Antonio Garmendia, 3, Sevilla capital. Teléfono: 954 478 160. Su horario habitual es de 09.00 a 22.00 horas. Cierra el 4 de junio. Restauración y ocio abren en cualquier caso.

ALCAMPO TAMARGUILLO. El centro comercial Alcampo Tamarguillo está situado en la Ronda del Tamarguillo, 27, de Sevilla. Teléfono: 954 92 22 77. Su horario habitual es de 10.00 a 22.00 horas. Ciera el 4 de junio. Restauración y ocio abren.

EL CORTE INGLÉS NERVIÓN. El Centro Comercial de El Corte Inglés de Nervión está en Sevilla capital, en la calle Luis Montoto, 122-128. Teléfono: 954 571 440. Abre el 4 de junio en horario especial de 11.00 a 21.00 horas. Su horario habitual es de 10.00 a 22.00 horas.

EL CORTE INGLÉS PLAZA DEL DUQUE. Este Centro Comercial decano de la marca en Sevilla está ubicado en el Centro de Sevilla, en la Plaza del Duque de la Victoria, 8. Teléfono: 954 597 010. Abre el 4 de junio en horario especial de 11.00 a 21.00 horas. Su horario habitual es de 10.00 a 22.00 horas.

CC AIRESUR. El Centro Comercial Airesur está en la Carretera Castilleja de la Cuesta-Tomares, en Castilleja de la Cuesta (Sevilla). Teléfono: 954 169 297. Su horario habitual es de 10.00 a 22.00 horas. Abre el 4 de junio.

IKEA. El centro comercial Ikea está ubicado en la Autovía Sevilla - Huelva, Salida 2, Castilleja de la Cuesta (Sevilla), Junto al centro Comercial Airesur. Teléfono: 900 400 922. Abre el 4 de junio.. Su horario habitual es de 10.00 a 22.00 horas.

SEVILLA FASHION OUTLET. El Centro Comercial Sevilla Fashion Outlet se ubica en el Polígono Industrial Los Espartales, A4, KM 531, San José de la Rinconada (Sevilla). Abre el 4 de junio. Su horario habitual es de 10.00 a 22.00 horas.

PARQUE GUADAÍRA. El Centro Comercial Parque Guadaíra está situado en la Autovía A-92, Salida 7, Av. Príncipe de Asturias, 1, Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Teléfono: 955 607 710. Su horario habitual es de 10.00 a 22.00 horas. Abre el 4 de junio. Restauración y ocio abren.

CENTRO COMERCIAL LOS ALCORES. El Centro Comercial Los Alcores está en la autovía A-92, Km. 8.8. Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Teléfono: 955 610 761. Su horario habitual es de 10.00 a 22.00 horas. Abre el 4 de junio. Restauración y ocio abren.

METROMAR. El centro Comercial Metromar está en la Avenida de los Descubrimientos, S/N, Mairena del Aljarafe (Sevilla). Teléfono: 955 089 849. Su horario habitual es de 10.00 a 22.00 horas. Abre el 4 de junio. Restauración y ocio abren.

VEGA DEL REY. El parque Comercial Vega del Rey está ubicado en la Glorieta Gaviño, 4, Camas (Sevilla). Abre el 4 de junio. Su horario habitual es de 09.30 a 22.00 horas de lunes a sábado en tiendas de alimentación; restauración de lunes a domingo de 09.00 a 01.00 horas.

WAY DOS HERMANAS. El Centro Comercial Way Dos Hermanas está en la Avenida Ingeniero José Luis Prats, 1, Dos Hermanas (Sevilla). Teléfono: 955 14 73 73. Su horario habitual es de 10.00 a 22.00 horas. Abre el 4 de junio.

SEVILLA FACTORY DOS HERMANAS. El Centro Comercial Sevilla Factory Dos Hermanas está en Dos Hermanas (Sevilla), en la Avenida 4 de diciembre. Teléfono: 954 727 772. Su horario habitual es de 10.00 a 22.00 horas. Abre el 4 de junio.

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ENTRE NASAS. El parque comercial Entre Nasas se encuentra ubica do en Dos Hermanas, en la Avenida José Pérez Martí 4, Entrenúcleos. Teléfonos: 954 855 772 / 699 227 700. Su horario habitual es de 10.00 a 22.00 horas. Abre el 4 de junio. Restauración y ocio abren en cualquier caso.