El cocinero sevillano Enrique Sánchez revela la mejor receta para hacer ajoblanco de huevo frito: "Lleva almendras, ajo y algunos piñones"

Las temperaturas cada vez más altas que asolan en las últimas jornadas a Sevilla, y que aumentarán aún más durante todo el verano, ha hecho que la mayoría de sevillanos guarden sus guisos y platos calientes para sacar todas esas sopas y bocados frescos que permiten aliviar el intenso calor con los mejores sabores. Para ayudar a realizar este tipo de especialidades, el cocinero sevillano y presentador de Canal Sur Enrique Sánchez muestra en su programa 'Cómetelo' distintas recetas, entre las que destaca su ajoblanco de huevo frito.

Sánchez, nacido en Sevilla pero criado en Málaga desde los cinco años, ha mostrado así en el espacio televisivo el paso a paso para realizar esta receta fría.

Los ingredientes para hacer ajoblanco de huevo frito

Para ello, ha explicado que es necesario utilizar "cuatro huevos, 100 gramos de almendras peladas, 50 gramos de mollete o miga de pan y 3 dientes de ajo".

Además, para la guarnición, hay que usar 80 gramos de taquitos pequeños de jamón, "algunos piñones y albahaca fresca", además de aceite de oliva virgen extra, vinagre, sal y pimienta.

El primer paso para preparar esta sopa fría

"En primer lugar, hay que sumergir las almendras en 1 vaso y medio de agua para que ablanden", ha señalado el presentador.

Mientras las almendras se ablandan, es necesario freír los dientes de ajo hasta que se doren, apartarlos y reservarlos una vez que estén listos y, en el mismo aceite, freír los huevos hasta que estén "bien hechos y la yema esté prácticamente cocinada".

Cómo triturar la base del ajoblanco de huevo frito

Cuando estos pasos se hayan completado, el cocinero sevillano ha explicado que es hay que disponer una jarra grande: "Hay que incorporar el pan, las almendras con el agua, los dientes de ajo fritos, dos cucharadas de vinagre, cuatro cucharadas de aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta".

"Y triturar, no tiene más historia", ha asegurado el presentador, que ha explicado que, cuanto más se triture la mezcla, "menos se va a quedar en el colador cuando lo colemos".

La textura ideal antes de meterlo en el frigorífico

Cuando se haya terminado de triturar, hay que observar la textura con la que ha quedado la sopa por si es necesario añadir más agua o se puede mantener como está.

"Y ya, a colar para que nos quede más fino y suave", ha recalcado Sánchez. Además, ha asegurado que, tras este paso, es el momento de cubrir el ajoblanco de huevo frito y meterlo en el frigorífico para servirlo frío.

La guarnición final para completar el plato

Una vez que ya está frío, hay que emplatarlo y añadirle la guarnición, formada por "unos taquitos de jamón y algunos piñones por encima", aunque se puede poner cualquier fruto seco crujiente, como almendras o pistachos.

Tras esto, solo quedará ponerle "un toquecito" de albahaca fresca en hojas, "que le va de escándalo", y terminar la sopa fría con un chorrito de virgen extra para conseguir un plato que es "una auténtica locura de sabor".