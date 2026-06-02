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MERCADILLO

Este conocido mercadillo de barrio sevillano cambia su horario para evitar el calor: es famoso por su ropa, complementos y artesanía

El popular rastro se adapta a las altas temperaturas durante los meses de junio y julio

Este conocido mercadillo de barrio sevillano cambia su horario para evitar el calor: es famoso por su ropa, complementos y artesanía

Este conocido mercadillo de barrio sevillano cambia su horario para evitar el calor: es famoso por su ropa, complementos y artesanía / Ven a Los Remedios

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Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Uno de los barrios más emblemáticos de toda Sevilla, Los Remedios, se prepara para celebrar este domingo una nueva edición de su mercadillo mensual, Los Remedios Market.

Una cita que se celebra el primer domingo de cada mes y que en esta próxima edición se llevará a cabo este 7 de junio con decenas de puestos de moda, complementos y artesanía.

Los Remedios Market vuelve este domingo a Sevilla

De forma tradicional, este rastro se ha celebrado en la calle Asunción en horario de 10.00 a 19.00 horas. Sin embargo, las altas temperaturas que ya están asolando la capital hispalense han llevado a la organización a cambiar el horario para evitar los picos de mayor calor.

De ese modo, durante los meses de junio y julio, el mercadillo pasará a ser "exclusivamente" de mañana y estará disponible de 10.00 a 15.30 horas.

Nuevo horario por las altas temperaturas

"Debido a las altas temperaturas, los mercadillos de junio y julio modifican su jornada habitual para evitar las horas de más calor y cuidar el bienestar de comerciantes y visitantes", han señalado desde la organización.

Así, vecinos y visitantes deberán acudir a este emblemático lugar antes de las 15.30 horas para disfrutar de su amplia variedad de productos y artículos de todas las temáticas y especialidades.

Un mercadillo con moda, complementos y artesanía

Los Remedios Market se ha convertido en uno de los rastros más visitados y admirados de la capital hispalense, posicionándose como uno de los mejores entornos para encontrar "tendencias y las mejores compras".

"Encuentra todo lo que quieras y mucho más", ha destacado la organización sobre este mercadillo que cuenta con puestos tanto de ropa de temporada, calzado y complementos, como joyería, artesanía, decoración y demás enseres.

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Así, Los Remedios se prepara para celebrar este domingo un mercadillo que permite a sus asistentes encontrar "todo lo que buscas". "Desde renovar tu armario a encontrar ese accesorio especial o simplemente disfrutar de un paseo único en el barrio", ha añadido.

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