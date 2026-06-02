Descuentos
Un fallo técnico obliga a retrasar un día la venta del Bono Sevilla
El Ayuntamiento de Sevilla pospone un día la venta de los descuentos por un fallo técnico en la plataforma online
Aunque estaba previsto que los nuevos Bonos Sevilla del Ayuntamiento para promocionar la compra en establecimientos locales salieran a la venta este martes, 2 de junio, a partir de las 09:00 horas, un fallo técnico ha obligado a posponer un día la venta de estos descuentos que cada edición se agotan en horas.
Según se ha informado a través de la misma página web de Bono Sevilla, los descuentos saldrán a la venta este miércoles, 3 de junio, a partir de las 09:00 horas, debido a un fallo técnico.
Esta convocatoria que ahora se retrasa un día es la primera de 2026, donde todos los sevillanos que cumplan los requisitos podrán adquirir estos bonos y canjearlos en los comercios adheridos entre el 9 y el 11 de julio.
Para esta primera edición, se ponen a la venta un total de 57.500 bonos, que en un principio saldrían a la venta desde este martes 2 de junio y hasta el próximo lunes 8. Por el momento, debido a este retraso, no se sabe si esa fecha se va a ampliar, aunque normalmente, cada vez que salen a la venta estos descuentos, se agotan en poco más de una hora.
Los bonos que se ponen a la venta tienen un precio de 15 euros y un valor de compra de 25 euros, por lo que la diferencia de 10 euros por bono la pagará el Ayuntamiento al establecimiento donde haya sido canjeado.
La segunda edición de 2026 tendrá lugar a finales de año coincidiendo con el periodo de ventas navideñas y de rebajas. Al igual que el año pasado, el Gobierno local ha destinado un total de 1.150.000 euros.
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