Las primeras viviendas de lujo de Grupo ABU en Artillería ya enseñan su 'esqueleto': completada la estructura de la primera fase

Las obras del Grupo ABU para levantar un residencial de viviendas de lujo en la parcela que ocupaban antiguamente las naves militares de Santa Bárbara situadas frente a la Fábrica de Artillería siguen su curso a buen ritmo. La promotora sevillana acaba de completar la estructura del primer edificio de 72 viviendas que se levanta en esta ubicación, una promoción que quedó reservada en su totalidad en un día en un encuentro realizado por la compañía en junio de 2023. La segunda, en febrero de 2024, corrió la misma suerte.

En concreto, esta primera fase ocupa la zona que linda con José María Moreno Galván. "Cada planta levantada, cada forjado ejecutado y cada avance alcanzado acerca la materialización de una visión y un proyecto que cumple con la filosofía de Grupo ABU: recuperar un enclave histórico único para convertirlo en un nuevo referente residencial de la ciudad. Lo que durante décadas fue historia industrial de Sevilla, hoy ya empieza a dibujar el skyline de su futuro. Sin duda, este proyecto contribuirá a revalorizar el entorno de la antigua Fábrica de Artillería, consolidando esta zona como una de las nuevas áreas clave del mercado inmobiliario de la capital", ha asegurado la compañía en una nota de prensa.

Una inversión de 130 millones de euros

La constructora Jarquil -que también realiza otros proyectos de relevancia en la capital hispalense, como el hotel de lujo en un edificio de Aníbal González frente a la Catedral- ha sido la encargada de concluir los trabajos estructurales de esta primera fase dentro del proyecto inmobiliario. "Las obras, que avanzan a un ritmo excelente, revalorizarán el entorno, un espacio de alto valor histórico considerado la nueva milla de oro de la capital hispalense", ha abundado Grupo ABU.

El complejo ha sido calificado por el presidente de Grupo ABU, Jesús Vera, como "el proyecto residencial más ambicioso de los últimos quince años en la ciudad", supondrá una inversión global de más de 130 millones de euros, y la generación de más de 900 puestos de trabajo.

Una promoción en dos fases

Residencial Artillería se desarrollará en dos fases. La primera, actualmente en construcción, contempla 72 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, con 150 plazas de aparcamiento, 73 trasteros, amplias zonas verdes, solárium y piscina comunitaria, además de áticos con piscina privada.

La segunda fase completará el complejo con otras 69 viviendas exclusivas y gimnasio privado, "manteniendo el sello característico de la promotora: arquitectura vanguardista, diseño innovador y altas calidades constructivas. Todos estos ingredientes, sumados a la localización del proyecto, refuerzan el atractivo de este nuevo enclave residencial, que se perfila como uno de los desarrollos urbanos más relevantes de la ciudad en los próximos años", ha subrayado.

Los propietarios han podido además personalizar el interior de sus hogares guiados por un servicio de asesoramiento llevado a cabo por arquitectos especializados en interiorismo, que ofrece asesoramiento integral en acabados, distribución, mobiliario y decoración, con el objetivo de crear viviendas únicas adaptadas a cada cliente.