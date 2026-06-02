Del "he fluido" al "iba tranquila hasta que vi el examen": los alumnos reaccionan a las primeras pruebas de la selectividad en Sevilla

Ya han roto el hielo. Más de 14.000 alumnos han entrado este martes en algunas de las sedes de la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide para enfrentarse a los primeros exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

Con los nervios a flor de piel y los apuntes en mano, los futuros universitarios entraban a las 8:30 de la mañana a la prueba de Lengua Castellana y Lieratura para después examinarse de Historia o Filosofía. El último de la jornada tendrá lugar a las 13 horas.

Cerca de las 10 de la mañana, cientos de alumnos han salido en masa de las aulas de la Facultad de Geografía e Historia de la Hispalense tras finalizar el examen de Lengua Castellana y Literatura. Cernuda, Lorca, Valle-Inclán, un artículo de Manuel Vicent en El País y Carmen Martín Gaite son algunos de los autores que se han colado en las preguntas del examen.

Tras la prueba, las reacciones han sido de lo más variopintas. “Dentro de lo que cabe, el examen ha salido bien y ya a esperar la nota”, ha dicho un joven a la salida, uno de los primeros que ha finalizado la prueba..

Por lo general, el balance del examen ha sido positivo, con la particularidad de las dos últimas preguntas destinadas al teatro. “Esas eran las más complicadas, no me las esperaba”, ha reconocido una estudiante. “Literatura ha sido un poco regular por las preguntas de teatro, pero el examen en general bien”, resumía su compañera.

Conscientes de que ha llegado la hora de examinarse y de que ya no hay tiempo para más estudio, los jóvenes lo resumían así: “Cuando he visto el examen he fluido, no podía hacer más”.

Además del temario, la memoria y la importancia de interiorizar el contenido, los nervios son también un tema a gestionar. Porque de ellos depende que el alumnos consiga tener la claridad suficiente como para poder pensar, analizar y llevar a cabo un buen examen.

“Había nervios, la verdad, porque nos estamos jugando el entrar en la carrera que queremos, pero cuando nos han dado el examen, me he relajado porque he visto que es lo mismo que nos han preguntado en el instituto y lo que venimos trabajando durante todo el curso”, ha argumentado otro joven desde los pasillos de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla

A pesar de que el examen no ha sido clasificado como uno de los más difíciles y las sensaciones, por norma general, han sido buenas, también ha habido sorpresas entre el alumnado. “Yo he venido muy tranquila hasta que he visto el examen y he visto que han entrado los dos temas que había descartado en Literatura, pero me lo he inventado un poco y he puesto lo que me acordaba”, ha confesado una joven.