Las ingenierías, entre las carreras cuyas notas de corte suben más en la Universidad de Sevilla en los últimos cinco años

Miles de alumnos realizan estos días la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), la temida selectividad. Aunque muchos tienen claro lo que quieren estudiar y sueñan con ello desde hace años, otros repasan estos días las salidas y las notas de corte de las carreras por las que se sienten más atraídos para terminar de decantarse por un grado. Así, mientras algunas caen año tras año, otras como las ingenierías exigen cada vez una mejor nota.

Los estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos que participen en el examen podrán conocer su nota el 11 de junio. A partir de ahí, tendrán un periodo de revisión y visualización del examen establecido. Los jóvenes sabrán el resultado de la primera adjudicación el viernes 3 de julio y la segunda será el jueves 16 de julio. Además, la Junta de Andalucía establecerá cinco resultas en un plazo entre el 24 de julio y el 8 de octubre.

Además, las 10 universidades públicas andaluzas tendrán también una fase extraordinaria de adjudicación de plazas. En esta fase, la primera adjudicación tendrá lugar el viernes 24 de julio y la segunda el jueves 3 de septiembre. Como ocurre en la fase ordinaria, se establecerá un plazo de tres resultas entre el 11 de septiembre y el 3 de octubre. De esta forma, las clases comenzarán a partir del 7 de septiembre.

En qué grados sube la nota de corta

Aunque es cierto que cada año las notas cambian según los resultados generales de los exámenes, son muchos los jóvenes que quieren estudiar en la Universidad de Sevilla y que estos días tiran de hemeroteca para calcular cuáles deben ser sus notas de estos días. Las calificaciones de convocatorias anteriores suelen marcar los esfuerzos de muchos alumnos que saben que si la nota ha sido alta, deberán estudiar más.

Entre las que más suben en los últimos años están las ingenierías. Uno de los casos más llamativos es el de Ingeniería Civil, para la que en 8,580 y en 2022 se llegó a pedir un 5. Sin embargo, esta cifra se ha multiplicado en los últimos años. De hecho, tanto en 2024 como en 2025, los alumnos que se decantaron por esta carrera tuvieron que superar el 10,5 (10,562, el año pasado, y 10,567, el anterior).

En una situación similar están otras ingenierías como Industriales, que ha pasado de un 10,537 hace cinco años a un 11,376 el año pasado o Ingeniería de Organización Industrial, para la que se pedía un 10,466 en 2021 y para la que se pidió un 11,370 el año pasado. También es este el caso de Ingenieria Aeroespacial, que desde 2021 a este año ha crecido en más de medio punto, en concreto, ha pasado de un 12,574 a un 13,143.

Qué grados piden menos nota de corte

En el lado contrario de la balanza está Administración y Dirección de Empresas. Después de estar durante los últimos cursos escolares entre 9,426 de 2024 y el 8,572 con el que entró el último alumno en 2021, la nota cayó en 2025. De hecho, el curso pasado la puntuación bajó de forma drástica hasta 6,763, un factor que vino determinado principalmente por el cambio en el modelo de la prueba de acceso.

Otros grados de esta rama experimentan un descenso similar. Ocurre en el caso de la carrera de Economía, para la que se necesitaba 9,253 en 2021 y se pidió un 8,308 el último curso o Marketing, que ha pasado de un 10,770 hace cinco años a un 9,808, el año pasado.

Sin duda, una de las más consultadas será la nota necesaria para entrar en Medicina, durante años era de las que más crecía, aunque en los últimos años se ha mantenido en unas cifras similares. El último curso, según los datos del Distrito Único Andaluz, el último alumno en entrar en el grado obtuvo un 13,335. Sin embargo, fueron los alumnos que se examinaron en 2024, los que tuvieron que sacar más nota, un 13,450.