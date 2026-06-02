Manu Sánchez gobernará el prime time de Televisión Española de la mano de María Galiana con El Perro Andaluz

Manu Sánchez ha presentado este martes en Sevilla su gobierno en TVE. 'El Perro Andaluz', su nuevo programa en prime time para Televisión Española hecho desde Andalucía, arrancará el próximo 11 de junio, tras el partido de apertura del Mundial de fútbol y contará con una colaboradora extraordinaria, María Galiana. Se emitirá todos los jueves de la semana después del partido del Mundial y, como reconoció el propio Sánchez, "estará hecho desde Andalucía por España y la humanidad".

Sánchez ha mostrado sus intenciones con el nombre y el logo del programa, con una lengua con una cuchilla afilada. “No vamos a mirar si es un lío, vamos a intentar sentirnos muy libres”, ha aseverado el cómico andaluz, que se ha mostrado ilusionado con la cita.

El programa, coproducido por TVE y 16 Escalones, se grabará en el Cartuja Center de Sevilla. Los tres primeros se realizarán en la tarde del miércoles y, a partir de entonces, se producirá los jueves por la tarde. El motivo, según ha explicado el propio Sánchez, es que en Estados Unidos puede haber retrasos con los partidos del Mundial y no podían tener al público esperando.

Por el momento, se desconoce cómo se podrán conseguir las entradas para este show, que se grabará por primera vez el próximo miércoles.

La escenificación de un gobierno

Manu Sánchez presentó su espectáculo como si fuera a gobernar Televisión Española. Incluso, escenificó una pegada de carteles ayudado por su socio Rafa López: "Primero la cola, luego el cartel y después cola".

También presentó Sánchez a su ministra más importante: María Galiana. El cómico aseguró que la profesora y actriz es la representación más clara de lo que es Andalucía: la abuela de Cuéntame tradicional, sí, pero si rascas un poco encuentras a una maestra sabia, reflexiva y culta. "Es vanguardista, es moderna, es punta de lanza", insistió Sánchez.

Manu Sánchez junto a María Galiana. / D. D.

Galiana espera hacer un programa en el que se hable de "cosas interesantes". "Me parece que con Manu me entiendo muy bien", aseguró la actriz, que dio clase a la tía del cómico en su primera plaza como funcionaria en Dos Hermanas. Galiana quiere ser una andaluza seria. "No tenemos gracia ninguna si queremos", dijo para desterrar los tópicos. A Sánchez le había advertido: "Tú puedes decir lo que te dé la gana. Me río muy seriamente de todo. He conseguido tener suficiente ironía para empezar por reírme de mí".

También estará presente en el programa la música. No en vano, el nombre del programa está cogido a la comparsa de Martínez Ares, que también ha usado recientemente Albertucho para un álbum suyo. Gospel It, que interpretó una de las letras del autor gaditano, pondrá la banda sonora al programa de Manu Sánchez.

Un programa de opinión con humor o al revés

No se han dado excesivas pistas del formato. Se ha desvelado que habrá un invitado y poco más. "Será un programa de humor con opinión o un programa de opinión con humor", reseñó Sánchez. En definitiva, y como dijo en la rueda de prensa posterior a la presentación, "mi objetivo es hacer lo que nos apetece".

Sánchez reclamó el ustedes y reconoció a TVE como su casa. "Agradezco a Televisión Española que nos esté dejando hacer lo que queremos hacer porque si nos equivocamos nos estaremos equivocando nosotros. Quiero agradecer también a este campañón de promo que está volcándose desde la comunicación esta casa, que siento la mía ya de una forma muy poderosa. ¿No creéis que me encanta que haya un plan de promoción tan ambicioso? Porque si sale mal solo será culpa nuestra".

Sánchez reclamó esta como "una apuesta doble, triple o como ustedes quieran: por nuestra tierra, por nuestra industria, por nuestro talento y por nuestra gente. Ahora toca enamorar a España, los pueblos y la humanidad. ¡Moltes gracias!".