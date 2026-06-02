Sevilla
El Metro de Sevilla amplía su horario hasta la una de la madrugada por el Icónica Santalucía Fest
El Metro de Sevilla ha optado por modificar sus horarios todos los días laborables y los domingos que coincidan con conciertos hasta dos horas más de lo habitual por las altas previsiones de afluencia de público
Semana Santa, la Feria de Abril y ahora por el Icónica Santalucía Fest. El Metro de Sevilla vuelve a cambiar sus horarios este año para adaptarse a una previsión de alta afluencia de público. Ha informado este martes que alargará el cierre hasta la una de la madrugada todos los días laborables y domingos que coincidan con conciertos, es decir, dos horas más de lo habitual. Los viernes, sábados y víspera de festivo, como es habitual, el servicio sí concluirá a las dos de la madrugada. "Esta ampliación de horarios por el Icónica Sevilla Fest constituye la de mayor alcance a excepción de los servicios especiales de Semana Santa y la Feria de Abril", ha explicado el Metro.
Metro de Sevilla, sociedad concesionaria de la Junta de Andalucía y participada mayoritariamente por Globalvia, se suma así a la consolidación del Icónica Sevilla Fest, cuya sexta edición se desarrollará del 4 de junio al 18 de julio en la Plaza de España, muy cerca de una de las estaciones del suburbano.
La proximidad entre la estación Prado de San Sebastián y el recinto del festival, a una distancia a pie de algo menos de 700 metros, ha convertido al suburbano adscrito a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía como uno de los transportes más usados para desplazarse a este evento por parte del público. Se estima, por tanto, que la estación del Prado de San Sebastián sea una de las principales opciones para acudir a los conciertos y tenga un incremento de viajeros importante.
Los horarios del Metro de Sevilla se amplían hasta el 18 de julio
"Metro de Sevilla quiere contribuir a la mejora de la movilidad en uno de los principales eventos culturales y de ocio en la ciudad, que en 2025 registró 277.000 asistentes, cifra que coloca a Icónica Sevilla Fest como uno de los eventos musicales con mayor asistencia en España", continúan estas fuentes. Además, Metro de Sevilla recomienda a los usuarios planificar sus desplazamientos con antelación y recargar previamente sus títulos de viaje para agilizar el acceso al suburbano durante las franjas horarias de mayor afluencia.
Gran parte de los conciertos previstos tendrán lugar en días laborables y domingos, jornadas en los que Metro de Sevilla prolongará el servicio hasta la 1.00 horas de la madrugada, momento en el que saldrán los últimos trenes de cabecera (Ciudad Expo y Olivar de Quintos). Esta ampliación horaria permanecerá activa hasta el 18 de julio.
Para cualquier duda sobre el servicio de transporte de metro, la Oficina de Atención al Cliente atiende a través del teléfono gratuito 900 927 172, a través de mensajes de texto o audio por WhatsApp en el número 609 402 906, en la web www.metro-sevilla.es y presencialmente en la estación de Puerta Jerez.
Metro de Sevilla transportó el pasado año a 23,46 millones de usuarios, que constituye su récord anual histórico desde su puesta en servicio, el 2 de abril de 2009. Este volumen de viajeros equivale a un crecimiento interanual del 3,4% respecto a 2024, cuando se contabilizaron 22,6 millones de desplazamientos.
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