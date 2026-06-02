El Metro de Sevilla amplía su horario hasta la una de la madrugada por el Icónica Santalucía Fest

Semana Santa, la Feria de Abril y ahora por el Icónica Santalucía Fest. El Metro de Sevilla vuelve a cambiar sus horarios este año para adaptarse a una previsión de alta afluencia de público. Ha informado este martes que alargará el cierre hasta la una de la madrugada todos los días laborables y domingos que coincidan con conciertos, es decir, dos horas más de lo habitual. Los viernes, sábados y víspera de festivo, como es habitual, el servicio sí concluirá a las dos de la madrugada. "Esta ampliación de horarios por el Icónica Sevilla Fest constituye la de mayor alcance a excepción de los servicios especiales de Semana Santa y la Feria de Abril", ha explicado el Metro.

Metro de Sevilla, sociedad concesionaria de la Junta de Andalucía y participada mayoritariamente por Globalvia, se suma así a la consolidación del Icónica Sevilla Fest, cuya sexta edición se desarrollará del 4 de junio al 18 de julio en la Plaza de España, muy cerca de una de las estaciones del suburbano.

La proximidad entre la estación Prado de San Sebastián y el recinto del festival, a una distancia a pie de algo menos de 700 metros, ha convertido al suburbano adscrito a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía como uno de los transportes más usados para desplazarse a este evento por parte del público. Se estima, por tanto, que la estación del Prado de San Sebastián sea una de las principales opciones para acudir a los conciertos y tenga un incremento de viajeros importante.

Los horarios del Metro de Sevilla se amplían hasta el 18 de julio

"Metro de Sevilla quiere contribuir a la mejora de la movilidad en uno de los principales eventos culturales y de ocio en la ciudad, que en 2025 registró 277.000 asistentes, cifra que coloca a Icónica Sevilla Fest como uno de los eventos musicales con mayor asistencia en España", continúan estas fuentes. Además, Metro de Sevilla recomienda a los usuarios planificar sus desplazamientos con antelación y recargar previamente sus títulos de viaje para agilizar el acceso al suburbano durante las franjas horarias de mayor afluencia.

Gran parte de los conciertos previstos tendrán lugar en días laborables y domingos, jornadas en los que Metro de Sevilla prolongará el servicio hasta la 1.00 horas de la madrugada, momento en el que saldrán los últimos trenes de cabecera (Ciudad Expo y Olivar de Quintos). Esta ampliación horaria permanecerá activa hasta el 18 de julio.

Para cualquier duda sobre el servicio de transporte de metro, la Oficina de Atención al Cliente atiende a través del teléfono gratuito 900 927 172, a través de mensajes de texto o audio por WhatsApp en el número 609 402 906, en la web www.metro-sevilla.es y presencialmente en la estación de Puerta Jerez.

Metro de Sevilla transportó el pasado año a 23,46 millones de usuarios, que constituye su récord anual histórico desde su puesta en servicio, el 2 de abril de 2009. Este volumen de viajeros equivale a un crecimiento interanual del 3,4% respecto a 2024, cuando se contabilizaron 22,6 millones de desplazamientos.