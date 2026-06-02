Sevilla
Nuevo retraso en la Casa Cernuda: el Ayuntamiento de Sevilla vuelve a ampliar el plazo de las obras
La comisión ejecutiva de Urbanismo ha atrasado este martes la fecha para el fin de la rehabilitación de este espacio, cuya apertura al público se había previsto para el próximo 16 de diciembre
La Casa Cernuda vuelve a acumular un nuevo retraso más. Así consta en el orden del día de la comisión ejecutiva de Urbanismo de este martes, que autoriza a ampliar "el plazo total de ejecución del contrato de obras". Un contratiempo que dificulta cumplir con los tiempos marcados por el Ayuntamiento de Sevilla el pasado marzo, cuando estimó el fin de la rehabilitación de la casa natal del poeta antes de este verano.
Según explican fuentes municipales a El Correo de Andalucía, el motivo de esta nueva ampliación es la aparición de restos en este espacio que se pretenden conservar. Estos hallazgos de valor histórico y artístico son, sobre todo, pinturas murales que se trabajan en restaurar. "Ha sido una obra compleja porque han ido apareciendo esas pinturas y esa pared original que tenía la casa en tiempos de Cernuda, que hemos querido recuperar al cien por cien", explicó hace tres meses la delegada de Cultura y Turismo, Angie Moreno, a este medio.
La previsión era recepcionar la obra este junio y abrir el espacio el 16 de diciembre, justo cuando se cumple un siglo de la célebre fotografía fundacional de la Generación del 27, según apuntó entonces la propia delegada. No obstante, la aparición de estos restos -algo "imprevisto" cuando se formalizó el contrato, según defienden fuentes municipales- ha motivado una nueva ampliación del plazo de ejecución, lo que dificulta cumplir con las fechas marcadas recientemente por el Gobierno local.
La casa de Cernuda y el 27
Desde su adquisición por el Ayuntamiento en 2020, el inmueble ha pasado por diferentes fases hasta materializar una intervención que combina restauración y reinterpretación. Desde el inicio, la idea es recuperar el espíritu de la casa -el ambiente que marcó la infancia del poeta- sin renunciar a su adaptación como espacio público contemporáneo. "Queremos que quien entre pueda respirar lo que fue esta casa", subrayó el pasado marzo Angie Moreno.
La museografía se está trabajando en paralelo a la obra. Hace varios meses, el Ayuntamiento de Sevilla compró por medio millón de euros el legado del poeta, entre libros, primeras ediciones, cartas, mobiliario, objetos personales o cuadros. El objetivo es construir un relato que conecte la biografía de Cernuda con el contexto cultural de su tiempo y con el conjunto de autores del 27, integrando todas estas piezas documentales en un espacio de corte clásico, respetuoso con la idea de centro de investigación, aclararon desde la Delegación de Cultura.
A este conjunto de piezas se suman las que seleccionará Teresa Merino, viuda de Antonio Rivero Taravillo, que formarán parte del discurso a disposición de visitantes y estudiosos. Y siguiendo el esquema de Taravillo, la distribución del edificio permitirá articular distintos usos: exposición, investigación y actividad cultural. La planta superior acogerá espacios vinculados al estudio y la documentación, mientras que las inferiores estarán destinadas al recorrido expositivo.
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