El Virgen del Rocío logra un trasplante intestinal pionero a una mujer que llevaba 14 años sin comer por vía oral: "He vuelto a nacer"

El Hospital Universitario Virgen del Rocío ha realizado con éxito el primer trasplante intestinal en Andalucía. La paciente Concha Muñoz estuvo 14 años sin comer por vía oral, dependiente de una máquina de nutrición parenteral. Ahora, tras la intervención realizada por el Servicio Andaluz de Salud, ha recuperado por completo la capacidad de alimentarse. "Esto no es un solo un hito médico y de la cirugía, es la historia de Concha y de su familia, amigos y profesionales", declaró la Coordinadora Sectorial de Trasplantes de Sevilla y Huelva. Para hacer posible "este sueño", se requirió la implicación de todo el hospital y la participación activa de más de 50 profesionales.

El trasplante pionero fue presentado en el Edificio de Gobierno del Virgen del Rocío en un acto que contó con la participación representación de médicos y personal sanitario que estuvo implicada en el proceso de la paciente. Durante la presentación intervino el Jefe del Servicio de Cirugía General, Javier Padillo, quien recordó que hace 14 años se empezó a plantear un programa pionero de trasplante intestinal multivisceral para buscarle una solución a Concha Muñoz, quien se encontraba en una "situación crítica".

Sin embargo, no ha sido una gestión fácil ni rápida. "Todo tenía que encajar", recuerda el Jefe de Cirugía General. El proceso tuvo dos fases: la primera fue la donación y la segundo, el implante. En medio de las dos está la "preparación" del equipo de sanitarios. Extraer un órgano a una persona fallecida y realizar un trasplante de esta magnitud, requiere una coordinación y una planificación extensa. "Hay poca práctica, porque, por suerte hay pocos pacientes que lo pasan", agrega el cirujano, y aclara que en realidad la "incidencia de rechazo" es altísima, por lo que había que cuidar todos los detalles.

Se dedicaron 2 años enteros a buscar diferentes opciones, porque cualquier órgano no valía. Depende del tipo de sangre del paciente, de su constitución física, de su estatura, del tamaño del órgano, entre otras variantes, y no fue hasta el mes de abril cuando apareció el órgano ideal. "Un hospital que se puso en pie de guerra, como una orquesta perfectamente afinada trabajamos", recuerda Javier Padillo. La operación se llevó a cabo el 27 de abril y para "el día 16 estaba en su casa comiendo", concluye.

"He vuelto a nacer, cómo no lo voy a celebrar"

Desde su nacimiento Concha Muñoz, andaluza de 57 años, ha sufrido una vida de complicaciones médicas, y a pesar de ello, siempre ha mirado su situación con optimismo. "Un espíritu fabuloso", describen los sanitarios. "Yo la toalla no la he tirado nunca, siempre he confiado en el equipo", afirma Concha Muñoz. Su testimonio es una puerta de esperanza para otros que padezcan una condición parecida, la paciente, explica que cuando quedó embarazada su enfermedad empeoró y conforme avanzaba en edad solo se malograba.

"Por desgracia, yo he vivido con muchísimas limitaciones, no tenía vida social", declara Concha Muñoz. Se alimentaba con un catéter central que requería cuidados continuos. Los médicos dicen que "se iban gastando los accesos vasculares", hasta tal punto que se le tuvo que insertar en las piernas, lo que la dejó inmovilizada. Un mes después de la intervención ha vuelto a comer con total naturalidad y sin riesgos detectables. Ella nació un 24 de diciembre, pero sentencia "no señores, yo nací un 27 de abril" y vuelve a enfatizar "he vuelto a nacer, cómo no lo voy a celebrar". Con palabras infinitas de agradecimiento se dirigió a los profesionales sanitarios durante la presentación en el hospital, "todo el mérito es de ellos", expresó.

El caso de Concha tuvo un par de complicaciones añadidas, el hecho de que se trataba del intestino grueso y delgado, y además se le tuvo que trasplantar una pared abdominal para cerrar el corte quirúrgico. Según los médicos de esta presentación, "hospitales como este hay en torno 8.000 y los que estén acreditados para realizar trasplantes solo 55". Por lo tanto el Hospital Virgen del Rocío "pasa a un nivel de complejidad extrema" en cuanto a este tipo de intervención, que pocos centros pueden efectuar.