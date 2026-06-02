Cortan el Puente de las Delicias de Sevilla por un accidente provocado por el reventón de una rueda

El Puente de las Delicias de Sevilla se mantiene cortado en la tarde de este martes por un accidente provocado, al parecer, por el reventón de un neumático, según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla en su cuenta oficial de X dedicada a la movilidad en la capital hispalense.

"Atención. Debido a un accidente en el Puente de las Delicias provocado, al parecer, por el reventón de un neumático, la Policía Local mantiene cortado el puente mientras se realizan las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad de la circulación", ha señalado en su publicación.

Asimismo, ha añadido que los cortes permanecerán hasta la finalización de los trabajos de limpieza de la calzada por parte de Lipasam y la retirada de los restos existentes en la vía. "Se recomienda utilizar itinerarios alternativos y seguir las indicaciones de los agentes", han informado.

Apertura del Puente por mantenimiento

El Puente de las Delicias permanecerá cortado también entre las 22.00 horas del miércoles 10 de junio y las 06.00 horas del día siguiente por "trabajos habituales de mantenimiento preventivo", según anunciaba este lunes el Puerto de Sevilla en sus redes sociales.

El Puente de las Delicias se abre también de manera anunciada en distintos momentos para permitir el paso de embarcaciones de gran calado, principalmente cruceros y barcos de carga, que navegan por la dársena del río Guadalquivir hacia el Puerto de Sevilla.