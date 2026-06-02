El robo de las joyas del Louvre se cuela en el examen de Inglés de la selectividad en Andalucía: "Era un nivel B2 o superior"

El 19 de octubre de 2025 un grupo de ladrones sustrajo del Museo del Louvre ocho piezas de las Joyas de la Corona francesa valoradas en 88 millones de euros. Ese episodio, que dio la vuelta al mundo y protagonizó miles de titulares en los medios de comunicación, se ha colado en el examen de lengua Inglesa de la selectividad andaluza.

Sobre este texto, que recibía el nombre de The Theft of the Century, los alumnos han tenido que responder varias preguntas, entre ellas un test de verdadero y falso y otras preguntas relacionadas con la gramática y el uso de la lengua.

En el bloque B, concretamente, los alumnos han tenido que reformular un conjunto de frases manteniendo el contenido de la frase pero utilizando una estructura diferente. Dicho bloque, según los alumnos consultados por El Correo de Andalucía, ha sido uno de los más complicados para los estudiantes. "Las preguntas eran de un nivel B2 o superior", comentaba un joven al salir del aula de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla.

Finalmente, el último bloque estaba destinada a la redacción. Los aspirantes tenían que llevar a cabo una redacción de entre 140 y 180 palabras sobre un tema a elegir. La primera opción, debía ser una argumentación sobre qué rol tiene la música o el arte en la vida del examinado. En la segunda, el alumno debía explicar que tipo de series de televisión eran sus preferidas y dar un conjunto de razones que justificaran la respuesta.

En términos generales, el de Inglés no ha sido una sorpresa para los alumnos. "Ha sido asequible, ni facilísimo ni difícil, algo normal", explicaba uno de los primeros alumnos en abandonar el aula del examen.