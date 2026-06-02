Ni papel higiénico en Selectividad: CCOO denuncia las carencias en algunos centros de la Universidad de Sevilla
CCOO denuncia la falta de este material básico en algunos aseos de las sedes de la PAU y reclama a la Universidad de Sevilla que lo reponga “de inmediato”
Sorpresa la que se habrán llevado este martes los futuros estudiantes universitarios en Sevilla al comprobar que, en algunos de los centros donde se están examinando de Selectividad, no había ni un rollo de papel higiénico en los servicios.
Así lo ha denunciado la sección sindical de CCOO en la Universidad de Sevilla, que ha difundido imágenes de rollos de papel higiénico con el logotipo del sindicato y el mensaje: “Para tus cagaleras, rollos de Comisiones Obreras”. Desde CCOO instan "de inmediato" a la institución universitaria a reponer cuanto antes este material en los aseos de los centros donde se están celebrando la PAU.
Más de 12.000 alumnos en la Selectividad
La selectividad más multitudinaria de Sevilla ha arrancado este martes sin incidencias destacadas en las sedes de la Universidad de Sevilla. En total, 12.267 alumnos se presentan este año a las pruebas de acceso a la universidad en las 24 sedes repartidas por la provincia, casi un millar más que el año pasado, lo que supone un incremento cercano al 10%. La primera jornada ha comenzado con el examen de Lengua Castellana y Literatura, una prueba que, según las primeras impresiones del alumnado, ha resultado “asequible”.
El arranque de la PAU llega, además, en un momento delicado para la Universidad de Sevilla, marcada por el debate sobre su financiación y los ajustes presupuestarios. La institución afronta el curso con la presión de cuadrar sus cuentas y con la comunidad universitaria pendiente de cómo puede afectar ese escenario a la actividad académica, los servicios y la organización de los centros. En ese contexto, la llegada de más de 12.000 futuros universitarios a las aulas vuelve a poner el foco en la capacidad de la Hispalense para absorber una demanda creciente en plena discusión sobre sus recursos.
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