La selectividad más multitudinaria de Sevilla arranca sin incidencias: crece el número del alumnos con necesidades especiales y los aspirantes que quieren subir nota

La Universidad de Sevilla ha hecho el primer balance de la selectividad más multitudinaria de la historia. Desde primera hora de la mañana, cientos de alumnos llegaban a la Facultad de Geografía e Historia para presentarse a la primera prueba de la PAU, el examen de Lengua Castellana y Literatura. Un examen “asequible” para los alumnos y donde la Hispalense no ha registrado ningún tipo de incidencia.

Nervios, repasos de última hora y conversaciones entre amigos para desconectar minutos antes de entrar en las aulas. En total, este año se han presentado 12.267 alumnos en las 24 sedes de la Hispalense distribuidas por toda la provincia. Tal como ha detallado la vicerrectora de Estudiantes y Vida Universitaria, Carmen Gallardo, el número de estudiantes ha aumentado “muchísimo”, casi mil alumnos más que el año anterior, es decir, un 10% más.

También ha incrementado el volumen de estudiantes que solo se presentarán a la prueba de admisión, es decir, aquellos aspirantes que solo necesitan subir su nota de corte. “Son alumnos que provienen de ciclos formativos superiores, del Bachillerato Internacional o de países europeos o con los que tenemos convenio, que son China y Bolivia”, ha explicado Gallardo.

En esta misma línea, la vicerrectora también ha destacado el aumento en el número de estudiantes con Necesidad Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). “Me desagrada que cada vez haya más estudiantes NEAE, pero es una buena noticia que estos estudiantes quieran acceder a la universidad. Este número este año ha pasado de 372 a 440, un aumento del 15%”, ha apuntado la vicerrectora.

El total de estos alumnos están llevando a cabo las pruebas en una misma sede donde hay médicos, enfermeros y psicólogos a disposición del alumnado.

En total, hay 800 personas trabajando para la selectividad en la Universidad de Sevilla, desde personal técnico de administración y servicios, correctores y vigilantes hasta responsables de sede.

Marina Casanova

Cambios en las ponderaciones

Este año, según ha explicado la portavoz de la Universidad de Sevilla, solo se ha producido una coincidencia horaria en dos horas: el jueves por la tarde para los estudiantes de la asignatura de Ciencias Generales.

Esto se debe, según Gallardo, al aumento en el número de alumnos que han optado por presentarse a este prueba optativa. El motivo es la ponderación de esta asignatura para carreras como Medicina, Enfermería o Biología.

“Hasta este año, Ciencias Generales pondera 0,2 en varias titulaciones de Ciencias de la Salud y Ciencias, con lo cual ha habido más estudiantes. Esto cambiará para el año que viene y pasará a ponderar 0,1 en esas titulaciones como Medicina, Enfermería y Biología”, ha comentado Gallardo. Se trata de un anuncio que la propia universidad anunció el curso pasado, ya que los cambios en las ponderación se avanzan con dos años de antelación para que los estudiantes de primero de bachillerato puedan planificar sus estudios.

Sin incidencias en el primer examen

El primer examen de la PAU no ha sufrido incidencias. Así lo ha asegurado Gallardo, refiriéndose al uso de los detectores de frecuencia en las aulas. “A nivel andaluz nos hemos puesto de acuerdo para utilizar el mismo aparato con el mismo protocolo para garantizar exactamente la igualdad de oportunidades en todas las sedes de Andalucía”, ha reiterado.

Así, lejos de registrar graves incidencias, por el momento todo ha quedado en anécdotas: un alumno que ha olvidado su DNI en casa o una estudiante que llevaba pendientes grandes y el dispositivo los detectaba. En total, se han habilitado dos dispositivos de radiofrecuencia en cada sede.