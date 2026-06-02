Sevilla aprueba construir pisos más pequeños en sus nuevas promociones para levantar edificios con un 20% más de viviendas

El Ayuntamiento de Sevilla llevará hasta el final su plan para cambiar la normativa urbanística que rige actualmente la construcción de las nuevas promociones de vivienda. El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, según ha podido saber El Correo de Andalucía, aprueba este martes que los grupos municipales voten en el próximo pleno una modificación del PGOU para cambiar la densidad de vivienda de los edificios y aumentarla hasta un 20% más. Esto se traduce en que, en el mismo espacio, se podrán edificar más pisos que antes haciéndolos más pequeños. "El objetivo es la actualización de la normativa urbanística con la finalidad de regular la posibilidad de incrementar el número de viviendas en suelo urbano sin incrementar la edificabilidad", justifica Urbanismo.

En términos urbanísticos, se trata de la aprobación inicial de la Modificación Puntual 65 del Texto Refundido del PGOU para la inclusión en sus Normas Urbanísticas del artículo 6.3.9. Es el punto que se llevará al pleno del mes de junio. El expediente, consultado por este periódico, explica que una vez se cerró en marzo el trámite de consulta previa, se han analizado dos sugerencias de la Asociación Urban Century 29 y de Vox.

Sevilla tiene viviendas "muy grandes" para "las necesidades actuales de la población"

El Gobierno de José Luis Sanz justifica que, habiendo analizado las diferentes promociones de vivienda en marcha, se pone de manifiesto la existencia "de una densidad residencial muy baja" en la ciudad. "Buena parte de ellas presentan una superficie media de vivienda en torno a los 115 m2, llegando en casos extremos a superar los 155 m2, lo que suponen viviendas muy grandes para las necesidades actuales de la población", desarrolla el expediente.

Por ello, "en suelo urbano y en los ámbitos de planeamiento que cuenten con instrumentos de ordenación detallada aprobado, la densidad máxima de viviendas en las parcelas con uso pormenorizado principal de vivienda libre podrá aumentarse en un porcentaje inferior al 20%, siempre que se mantengan el resto de las determinaciones urbanísticas de la parcela". Además, "este incremento se efectuará directamente a través de la correspondiente licencia urbanística", evitando así más trámites burocráticos.

El Ayuntamiento razona que se logrará poner a disposición "una mayor oferta de vivienda y, por tanto, mayor accesibilidad de estas en la ciudad". De esta forma, promueven medidas "que atajen la emergencia habitacional en la ciudad" y se permita "incrementar el número de viviendas establecido". Se admitirán como válidas "aquellas licencias de edificación cuya densidad se ajuste a la nueva regulación establecida".

Los edificios con nuevas viviendas de Sevilla tendrán un tope contra "minipisos"

Hacer viviendas más pequeñas en un mismo espacio tiene un riesgo alto, que se hagan demasiado chicos. Por eso se han puesto límites en ese incremento de la densidad de vivienda de los edificios, ya que la superficie no va a cambiar. Ese incremento de la densidad no puede superar el tope máximo de 20%, manteniendo "el resto de las determinaciones urbanísticas de la parcela".

"La densidad final no superará, salvo que las condiciones particulares de zona especifiquen otra, la resultante de dividir la máxima superficie construible por 85 m2", continúa Urbanismo. Así, el total de superficie a construir habría que dividirlo entre 85, y lo que salga de esa división es el número de viviendas que puedes levantar. Y a ese número puedes sumarle incluso una vivienda más siempre que "el resto de la división sea superior a 40 m2", detalla Urbanismo en su expediente.

Sin estos topes legales, "se corre el riesgo de que se cree una gran cantidad de viviendas de tamaño reducido que pueden tener un impacto significativo en la calidad de vida de sus ocupantes". "Según datos recientes, uno de los principales problemas de la vivienda además de su escasez es la falta de espacio habitable. Este fenómeno se manifiesta de manera aguda en la proliferación de minipisos, donde resulta difícil, sino imposible, establecer una convivencia digna para una familia".