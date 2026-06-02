Sevilla gana visibilidad en China y entra en el consejo de una alianza turística mundial

Sevilla ha pasado a formar parte del Consejo de la World Tourism Cities Federation (WTCF), uno de los principales órganos de decisión de esta alianza internacional de ciudades turísticas. El nombramiento se ha producido durante la Fragrant Hills Tourism Summit, la cumbre mundial de turismo que se celebra estos días en Pekín, con la participación de representantes institucionales, organismos internacionales y líderes del sector.

Con esta incorporación, la ciudad deja de ser miembro ordinario de la WTCF y gana presencia en el espacio donde se abordan las principales decisiones estratégicas de la Federación. Entre ellas figuran la orientación institucional de la organización, la admisión de nuevos miembros y la definición de las líneas de actuación y cooperación internacional en materia turística.

La entrada en el Consejo también supone para Sevilla una mayor visibilidad internacional dentro de la WTCF, considerada una de las alianzas de ciudades turísticas más relevantes del mundo. La ciudad tendrá ahora una participación más destacada en los principales encuentros y espacios institucionales de la organización.

Las imágenes de Sevilla en el Consejo de la WTCF / World Tourism Cities Federation

Sevilla defiende en Pekín su modelo como destino cultural

La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha participado en la cumbre con una intervención ante representantes turísticos de ciudades de distintos países. En su exposición, defendió el posicionamiento de Sevilla como destino cultural y turístico internacional, con capacidad para combinar patrimonio, sostenibilidad, excelencia turística y atracción de grandes eventos.

Moreno valoró el nombramiento como "un reconocimiento internacional de enorme importancia para Sevilla y para el trabajo que la ciudad viene desarrollando en materia de proyección turística internacional".

Las imágenes de Sevilla en el Consejo de la WTCF / Ayuntamiento de Sevilla

"Entrar a formar parte del Consejo de la WTCF supone que Sevilla estará presente en el núcleo donde se toman las decisiones estratégicas de una de las organizaciones turísticas más importantes del mundo. Es un paso adelante muy relevante para seguir posicionando a Sevilla en los principales espacios internacionales de decisión y cooperación turística", señaló la delegada.

La responsable municipal también destacó la importancia de la presencia de Sevilla en la cumbre de Pekín para reforzar la imagen de la ciudad en mercados estratégicos, especialmente en el ámbito asiático. "La presencia de Sevilla en Pekín y nuestra participación activa en esta cumbre mundial permiten reforzar la imagen internacional de la ciudad en mercados estratégicos como el asiático y especialmente el chino, que continúa creciendo de forma muy positiva para nuestro destino", indicó.

El mercado chino crece con fuerza en Sevilla

El mercado chino mantiene una evolución favorable para la ciudad. Durante 2025, un total de 81.287 viajeros chinos se alojaron en establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos de Sevilla, lo que supone un incremento interanual del 22%.

También crecieron las pernoctaciones, que alcanzaron las 137.690, con un aumento del 27,11%. La estancia media se situó en 1,69 noches. Los mejores registros del año se concentraron en meses como diciembre, octubre y mayo, tanto en volumen de viajeros y pernoctaciones como en crecimiento del mercado.

"Estos datos demuestran el enorme potencial que tiene el mercado chino para Sevilla y la importancia de seguir fortaleciendo nuestra presencia institucional y turística en un país estratégico para el futuro del turismo internacional", concluyó Angie Moreno.

Noticias relacionadas

La World Tourism Cities Federation reúne a ciudades, asociaciones turísticas, empresas y entidades vinculadas al turismo de diferentes países. Su actividad se centra en impulsar la cooperación internacional, favorecer el intercambio de conocimiento y promover oportunidades de desarrollo económico relacionadas con el turismo.