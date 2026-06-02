Otros nueve edificios de Sevilla se convierten en más apartamentos turísticos para el centro y Triana

Más edificios para visitantes en Sevilla. La comisión ejecutiva de Urbanismo ha concedido este martes la calificación ambiental a otros nueve apartamentos turísticos ubicados en enclaves como el centro histórico o Triana. Ahora, todos estos negocios hoteleros tienen ya el permiso municipal para realizar su actividad económica: alojar a viajeros en bloques en los que antes residían vecinos.

Uno de esos alojamientos es la antigua casa de la familia de Mariano Bellver, situada en el número 5 de la plaza del Museo. Este inmueble, que obtuvo la licencia de obras de reforma y rehabilitación el pasado marzo, ha recibido ahora el visto bueno para su calificación ambiental. Allí, en el que fue hogar de este coleccionista y mecenas del arte, se dispondrán 15 apartamentos turísticos.

La comisión ejecutiva de Urbanismo ha dado "la calificación ambiental para la actividad de apartamentos turísticos" al edificio ubicado en la calle San Fernando 41, frente a la antigua Real Fábrica de Tabacos (y actual rectorado de la Universidad de Sevilla). También lo han recibido otros negocios del mismo tipo ubicados en el centro histórico, como el que está en la calle Vírgenes 27, en Levíes 2 y en Jesús del Gran Poder número 113.

En Triana, Urbanismo ha concedido este permiso a unos apartamentos turísticos de la calle Pureza número 89. En el barrio de San Gil están los de la calle Amargura 6, y en Santa Justa, los de la calle Arroyo 3-5. Asimismo, la última de las nueve calificaciones aprobadas este martes por la comisión ejecutiva está en el Arenal, en la calle Rodo número 3.

400 apartamentos turísticos en Sevilla

"En 2023 había unos 240 apartamentos turísticos, y en la actualidad se contabilizan unos 400 en toda la ciudad", precisó el alcalde de la capital andaluza, José Luis Sanz, el pasado jueves. Unos negocios que, tal como describió la patronal hotelera sevillana, "se identifican por ley en las fachadas con una placa azul con las letras AT y lo compone siempre un edificio completo, nunca integrado con fin residencial". Y que "regula la Junta de Andalucía, no el Ayuntamiento", tal como apuntó el propio Sanz.

Así, en solo tres años casi se han duplicado los bloques enteros destinados a acoger visitantes. Un aumento de apartamentos turísticos que "es una consecuencia directa de la regulación de las viviendas de uso turístico", tal como aseguró Ibán Díaz, profesor de Geografía Humana en la Universidad de Sevilla. "Es la salida que se le ha dado a los más profesionalizados para que puedan seguir creciendo, y que esa normativa solo les afecte a los aficionados", apuntó Díaz la pasada semana a este periódico.