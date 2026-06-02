El Ayuntamiento de Sevilla vende los suelos para 1.500 pisos en Palmas Altas o Cruz del Campo y se queda sin comprador para 118 viviendas en Sevilla Este

La mayor operación de venta de suelos públicos del Ayuntamiento de Sevilla ha concluido. El Gobierno de José Luis Sanz ha encontrado comprador para siete parcelas ubicadas en los nuevos barrios de Palmas Altas, la Cruz del Campo y Algodonera, aunque ha quedado desierto el contrato para construir en uno de los suelos de Hacienda El Rosario, en Sevilla Este, destinado a 118 viviendas. En total, fueron ocho las parcelas ofertadas a promotores privados para la construcción de un total de 1.637 viviendas de las que 1.400 serán VPO, con el objetivo de recaudar hasta 52 millones de euros por estas operaciones. De momento se han vendido 1.519 viviendas, a falta de las de Hacienda El Rosario.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, según ha podido saber El Correo de Andalucía, aprueba este martes en su sesión ordinaria la adjudicación de siete parcelas para la construcción de viviendas protegidas con un precio limitado de venta y en régimen de vivienda libre. Los adjudicatarios han asumido el importe de salida valorado en más de 43 millones de euros, y comprometen a ejecutar proyectos con piscinas y zonas recreativas pero con precios adaptados a los criterios del sistema de protección oficial (limitado o de régimen general). De acuerdo con los pliegos el compromiso es que estos pisos mantengan el sistema de protección oficial durante un periodo de 30 años de acuerdo con la normativa.

El Ayuntamiento de Sevilla vende 1.401 VPO en Cruz del Campo, Palmas Altas y Hacienda El Rosario

Urbanismo confirma este martes la venta de 913 viviendas protegidas en la Cruz del Campo a dos entidades diferentes. Urbanísticamente, las dos parcelas se denominan RMA-5 y RMA-1. Las empresas que se han hecho con los contratos son Amenábar Grupo Promotor e Inmobiliario S.L. y Orrua Itxasondo Arraiak S.A. Ambas serán las encargadas de la construcción de las viviendas protegidas con un precio limitado en venta. Estarán ubicadas junto a las VPO que está ejecutando allí Emvisesa y a las viviendas de alto nivel que están diseñando promotores privados en un terreno que cuenta también con un gran parque, una zona comercial y, en el futuro, una comisaría de Policía Nacional.

En Hacienda El Rosario también se han vendido dos parcelas, la RP-03 y la RP-04, en las que se construirán 412 VPO. En este caso, se han adjudicado ambas a la misma entidad, a la Fundación Vimpyca, que ejecutará estas viviendas protegidas en régimen general en venta.

Y por último, un suelo (R3´-P2) en Palmas Altas para 76 VPO que llevará a cabo Sotogrande Plaza. Estos terrenos tienen como destino la construcción de viviendas protegidas de precio limitado en venta.

Tres parcelas para renta libre: unos suelos se quedan desiertos en Hacienda El Rosario

Los tres suelos restantes estarán destinados al régimen de vivienda libre, si bien una de las ofertadas ha quedado desierta. La Gerencia de Urbanismo aprueba la retirada de la oferta presentada por Inversiones y Proyectos Fatec S.L. Por tanto, se queda desierta la licitación del procedimiento de enajenación del lote 1, la parcela RL-09 de Hacienda El Rosario.

Este barrio se ubica en Sevilla Este y ya cuenta con pisos de renta libre y VPO. El precio de salida era de 4,2 millones de euros y el objetivo era ejecutar 118 pisos. La promotora incluía en su proyecto la dotación de una piscina comunitaria de uso privado, así como de un local comunitario terminado. También un área recreativa infantil con superficie de materiales blandos y otra deportiva convencional tipo pistas en un espacio libre de parcela de 200 m².

En Palmas Altas-al sur de la ciudad- se ofertaba un suelo para 60 viviendas, en régimen de vivienda libre, a un precio de salida de 3,7 millones de euros. En concreto, este lote se refiere a un terreno denominado R3-5 y ha sido adjudicado a Promociones y Construcciones PYC Pryconsa, S.L. La oferta económica se eleva a 4.310.000,00 euros (IVA excluido). El proyecto incluye una piscina comunitaria de uso privado en espacio libre de parcela de 60 m² de superficie de lámina de agua, así como un local comunitario terminado.

Y la última de las parcelas es la P-15, en Virgen de los Reyes -el nuevo desarrollo en la antigua Algodonera de Alcosa-, que ha sido adjudicada a Los Frailes Plaza, S.C.A, que ha ofertado por este terreno 2.801.125,00 euros (IVA excluido), con un porcentaje de alza ofertado en este caso de casi el 40%. Entre los compromisos de ejecución, también se incluye una piscina comunitaria, un local comunitario terminado y un área recreativa infantil. En este terreno, se podrán ejecutar 57 viviendas y tenía un precio de salida de dos millones de euros. Estas viviendas también son en régimen de vivienda libre.