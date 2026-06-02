Sin sorpresas en Historia y Filosofía: del discurso de Franco a la Constitución de 1845 y de Nietzsche a Locke

El discurso de Franco ante las Cortes en 1966, las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1845, el Régimen de la Restauración, del Despotismo Ilustrado o la invasión de la Península Ibérica por parte de los musulmanes. Estos son algunos de los temas que han protagonizado el examen de Historia de España de la selectividad andaluza. Al mismo tiempo, otros alumnos se examinaban del de Historia de la Filosofía, donde este año han aparecido Friedrich Nietzsche y John Locke.

Los alumnos que se examinaban de la PAU en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla salían aturdidos de las aulas. No era para menos. Tanto Historia como Filosofía era, seguramente, los exámenes más densos de entre las asignaturas obligatorias. Sin embargo, pese a la exigencia del examen, los estudiantes no han destacado sorpresas en el contenido.

Historia: de Franco a la invasión musulmana de la Península Ibérica

Como todos los años, los alumnos podían escoger entre el itinerario A y el itinerario B para evaluar su nivel en Historia de España. Sin embargo, todos debían responder a unas preguntas comunes. Se les ha preguntado por el proceso de romanización, sobre cuándo se produjo la invasión de la Península Ibérica por parte de los musulmanes y por los apelativos de los Reyes Católicos. También por el Despotismo Ilustrado y por el principal monarca ilustrado de España.

En el itinerario A, los alumnos podían elegir entre el fragmento de un texto de la Constitución de 1845 y un documento sobre la desamortización eclesiástica y civil entre 1836 y 1887.

También han tenido que escoger entre explicar la Segunda República o el proceso de transición a la democracia actual.

En cuanto a la opción B, los alumnos debían elegir uno de los dos documentos presentados y responder a sus respectivas preguntas. El primero, una fotografía sobre la huelga general de 1917 y el segundo un fragmento del discurso de Franco ante las Cortes el 22 de noviembre de 1966.

Finalmente, debían explicar los inicios del Liberalismo en España o el régimen de la Restauración.

Las reacciones de los alumnos en la Facultad de Geografía e Historia han sido ha sido unánimes: un examen asequible. “Me esperaba que Historia fuera más difícil, la verdad es que estoy contenta”, resumía una joven.

Filosofía: de Nietzsche a Locke

Friedrich Nietzsche y John Locke han sido los filósofos protagonistas del examen de Historia de la Filosofía de la selectividad andaluza. Algunos alumnos esperaban a Platón, otros a Descartas, pero finalmente han tenido que afrontar las teorías de estos dos filósofos.

“¿Es el pluralismo un obstáculo o una condición imprescindible para la verdad y la justicia?”. Esta ha sido la primera pregunta que han tenido que responder los alumnos que en su día escogieron Filosofía. La disertación -han insistido- ha sido la parte más complicada del examen. Con una extensión máxima de 400 palabras, los alumnos tenían que argumentar si creían (o no) que el pluralismo afectaba al ejercicio de la verdad y la justicia.

La segunda parte del examen se distribuía entre quienes escogían Nietzsche y quienes preferían Locke. Sobre el primero, se plasmaba un fragmento del texto La gaya ciencia.

Los aspirantes debían analizar las ideas de texto y exponer el problema filosófico que planteaba el texto. También relacionar las ideas con las del autor y, por último, compararlas con las de otro autor a elegir.

La segunda opción, dedicada a Locke, se basaba en un fragmento del texto Segundo Tratado del Gobierno Civil, capítulo 2, 6. A pesar de que el texto era diferente, las preguntas eran exactamente las mismas.

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“Era fácil el texto, pero la disertación ha ido a pillar”, resumía una alumna al salir de la prueba. “Se agradece que haya entrado Nietzsche”, añadía otra.