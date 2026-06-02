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The Fork diseña el mapa del sushi en Sevilla: este es el mejor restaurante japonés de la capital andaluza

El restaurante Akira revoluciona la experiencia gastronómica en Sevilla con un buffet libre de sushi y platos calientes servidos por simpáticos robots con forma de gato.

Akira, el mejor restaurante de sushi de Sevilla según los usuarios de The Fork.

Akira, el mejor restaurante de sushi de Sevilla según los usuarios de The Fork. / Akira

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Víctor Navarro

Víctor Navarro

Sevilla

El restaurante Akira, ubicado en pleno corazón del Casco Antiguo de Sevilla, se ha coronado como el restaurante de sushi mejor valorado por los usuarios de The Fork. Con una puntuación media de 9,4 sobre 10, basada en más de 2.300 opiniones, este rincón se ha convertido en uno de los espacios favoritos de los amantes de la gastronomía nipona gacias a una fórmula que combina un buffet libre premium a la carta solicitado mediante tablets, un servicio en tiempo récord y la simpática asistencia de gatos-robot repartidores.

"Es una experiencia divertida y diferente", relatan algunos de los comensales que han pasado por su establecimiento de la sevillana calle Santa María de Gracia, 13. Además, los comensales inciden en que este nuevo restaurante deja en el olvido a los bufés tradicionales, permitiendo que cada bocado se elabore al momento y llegue a la mesa prácticamente recién hecho.

La carta del buffet premium de Akira: de los nigiris flameados a los platos calientes

La propuesta gastronómica despliega un catálogo de más de un centenar de platos donde conviven la tradición y la innovación. Entre las opciones frías más demandadas de la carta destacan sus variados de sushi, los sashimis de atún rojo, los nigiris de salmón flameado con mayonesa japonesa o los uramakis crujientes. El restaurante ofrece más opciones además del sushi: desde las clásicas gyozas de carne o verdura hasta fideos yakisoba o crujientes raciones de tempura de langostinos.

El robot-gato es uno de los grandes atractivos de Akira.

El robot-gato es uno de los grandes atractivos de Akira. / Akira

El precio de este buffet libre es muy competitivo. La horquilla va desde los 20,95 de los mediodías laborables a los 24,95 euros durante las noches, festivos y fines de semana. "Las porciones son generosas, así que es mejor pedir poco a poco desde la tablet para comer bien y evitar penalizaciones por dejar platos llenos", explican algunos comensales a través de las redes sociales.

Y es que Akira, además de ofrecer el mejor sushi de Sevilla según los usuarios de The Fork, está concienciado con frenar el desperdicio alimenticio. Por eso, multan con 5 euros a aquellos clientes que no se terminen las raciones que solicitan en el buffet.

El servicio de los asistentes robóticos y la opinión de los comensales sevillanos

Más allá de los fogones y lo que se cuece en cocina, el gran atractivo visual que revoluciona este restaurante japonés es su plantilla de repartidores automatizados. Estos dispositivos con forma y pantallas de gato se desplazan de manera autónoma por los pasillos portando las bandejas recién salidas de la barra de sushi, deteniéndose exactamente junto a la mesa del cliente emitiendo maullidos y parpadeos lumínicos.

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Un atractivo más que convierte al restaurante Akira en una de las mejores opciones de la capital andaluza.

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