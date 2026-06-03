Dos accidentes complican la circulación en la A-49 a la altura de Benacazón

Dos accidentes de tráfico están complicando este miércoles la circulación en la A-49, uno de los principales accesos entre el Aljarafe y Sevilla capital. Las incidencias afectan tanto a la entrada como a la salida de la ciudad, con problemas en dos puntos distintos de la autovía.

El primero de los siniestros se ha registrado en sentido Sevilla, en la zona de Benacazón, donde la circulación de entrada se ha visto condicionada por el accidente y por el elevado volumen de vehículos habitual en esta vía.

La segunda incidencia se localiza en sentido Huelva, a la altura de Castilleja de la Cuesta, lo que está provocando también dificultades para quienes salen de Sevilla por la A-49.

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La recomendación para los conductores es extremar la precaución, aumentar la distancia de seguridad y consultar el estado de la circulación antes de iniciar el desplazamiento por esta autovía.