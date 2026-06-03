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Dos accidentes complican la circulación en la A-49 a la altura de Benacazón

Dos siniestros viales en Benacazón y Castilleja de la Cuesta complican el tráfico en ambos sentidos de la autovía A-49, principal vía de conexión entre el Aljarafe y la capital hispalense

En Sevilla, dos accidentes complican la A-49.

En Sevilla, dos accidentes complican la A-49. / El Correo

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Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

Dos accidentes de tráfico están complicando este miércoles la circulación en la A-49, uno de los principales accesos entre el Aljarafe y Sevilla capital. Las incidencias afectan tanto a la entrada como a la salida de la ciudad, con problemas en dos puntos distintos de la autovía.

El primero de los siniestros se ha registrado en sentido Sevilla, en la zona de Benacazón, donde la circulación de entrada se ha visto condicionada por el accidente y por el elevado volumen de vehículos habitual en esta vía.

La segunda incidencia se localiza en sentido Huelva, a la altura de Castilleja de la Cuesta, lo que está provocando también dificultades para quienes salen de Sevilla por la A-49.

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La recomendación para los conductores es extremar la precaución, aumentar la distancia de seguridad y consultar el estado de la circulación antes de iniciar el desplazamiento por esta autovía.

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