Dos accidentes complican la circulación en la A-49 a la altura de Benacazón
Dos siniestros viales en Benacazón y Castilleja de la Cuesta complican el tráfico en ambos sentidos de la autovía A-49, principal vía de conexión entre el Aljarafe y la capital hispalense
Dos accidentes de tráfico están complicando este miércoles la circulación en la A-49, uno de los principales accesos entre el Aljarafe y Sevilla capital. Las incidencias afectan tanto a la entrada como a la salida de la ciudad, con problemas en dos puntos distintos de la autovía.
El primero de los siniestros se ha registrado en sentido Sevilla, en la zona de Benacazón, donde la circulación de entrada se ha visto condicionada por el accidente y por el elevado volumen de vehículos habitual en esta vía.
La segunda incidencia se localiza en sentido Huelva, a la altura de Castilleja de la Cuesta, lo que está provocando también dificultades para quienes salen de Sevilla por la A-49.
La recomendación para los conductores es extremar la precaución, aumentar la distancia de seguridad y consultar el estado de la circulación antes de iniciar el desplazamiento por esta autovía.
- Un pueblo de Sevilla abre la piscina municipal este fin de semana por la ola de calor
- Sevilla impulsa el nuevo barrio entre Palmete y Padre Pío: 1.500 viviendas en bloques de ocho plantas, zonas verdes y 32,6 millones de inversión
- Tiroteo en el Polígono Sur de Sevilla con al menos un herido
- Sevilla aprueba construir pisos más pequeños en sus nuevas promociones para levantar edificios con un 20% más de viviendas
- Uno de los mercadillos de artesanía más famosos de Sevilla está en este pueblo del Aljarafe: con cerámica, pintura y prendas de diseño
- El alcalde de Sevilla no logra el apoyo de Vox y paraliza su plan para permitir pisos más pequeños en los nuevos barrios
- Los expertos de 'The Telegraph' dictan sentencia: Sevilla es la tercera mejor ciudad del mundo por estos motivos
- Qué centros comerciales y supermercados abren en Sevilla el día del Corpus, el 4 de junio