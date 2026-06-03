José Luis Sanz e Isabel Rodríguez entregan 16 nuevas VPO en alquiler junto al centro: el objetivo es alcanzar las 623 este año

Una quincena de afortunados, desde familias hasta parejas o trabajadores, han recibido este miércoles las llaves de su nuevo hogar en plena Ronda Histórica, a pocos minutos del centro de Sevilla. 16 VPO ubicadas en el número 5 de la calle La María ya tienen dueños, en alquiler, para los próximos años. El alcalde, José Luis Sanz, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, le han quitado el lazo a esta promoción de vivienda protegida lista para estrenar. Según ha asegurado Sanz, forma parte de las 346 llaves que ya se han entregado, y antes de que finalice el año ha anunciado que se entregarán otras 623 llaves más.

"Ricardo, Pedro, Ana, Sandra... tendrán un nuevo proyecto de vida. Doy la enhorabuena a las familias que entran. Mucha suerte", ha asegurado el alcalde. Este ha prometido "seguir trabajando para construir mucha vivienda" y ha pedido a la ministra "muchas ayudas para resolver problema de vivienda de nuestra ciudad". Las obras han contado con una inversión de 3.117.780,69 euros, de los cuales el Ayuntamiento de Sevilla ha puesto 1.560.842,69 euros; de Fondos Next Generation proceden otros 764.565 euros; y finalmente del Plan 20.000 (un programa del Gobierno para incrementar el parque de viviendas públicas destinadas al alquiler asequible) unos 792.373,00 euros.

Las nuevas 16 VPO del Residencial La María en la Ronda Histórica de Sevilla / Rafa Aranda

También ha intervenido Juan de la Rosa, presidente de la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa), sobre un día que ha definido como "importante e ilusionante", "de los más bonitos que podemos hacer en la ciudad". "Solo basta con mirar las caras de las familias. Se hace realidad un proyecto de vida, de jóvenes que acceden a la primera vivienda, personas mayores, personas con movilidad reducida o familias. También veo caras e ilusión de aparejadores y arquitectos", ha afirmado. "Que se repitan estos actos una y otra vez y no nos conformemos. No vamos a cejar en el empeño. Vamos a seguir haciendo realidad esa Sevilla para vivir. Seguiremos trabajando para seguir impulsando vivienda", ha añadido también.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, también ha valorado "un día especial". "He participado en muchos actos de entrega de llaves. Requiere de muchos años, pasamos por muchos trámites hasta que sucede esto". "Habéis tenido mucha suerte y os ha tocado la lotería", le ha dicho a los vecinos de Sevilla que han recibido las llaves, ya que había una lista de espera para esta promoción de 8.000 o 9.000 personas.

Así es el Residencial La María, con 16 VPO de hasta 625 euros al mes de alquiler

El Residencial La María cuenta con un total de 16 viviendas y su entrega se ha producido este 3 de junio. La promoción incluye seis viviendas de dos dormitorios -una de ellas adaptada- y 10 viviendas de tres dormitorios.

En cuanto a las rentas, las viviendas de dos dormitorios tienen un alquiler de 450 euros mensuales, mientras que las de tres dormitorios se sitúan entre los 530 euros para las de menor superficie y los 625 euros para las de mayor tamaño. Estas viviendas incorporan criterios de eficiencia energética y sostenibilidad para reducir el consumo energético.

Además de estas viviendas, el alcalde ha reafirmado su plan de construir 6.134 VPO en cuatro años con más de 400 millones de inversión municipal. Ya hay planificadas más de 33.000 viviendas en nuevos desarrollos.