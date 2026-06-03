La Cartuja de Sevilla vuelve al mercado: ya están en venta las principales vajillas con los diseños más emblemáticos

Tras la reapertura de la fábrica el pasado mes de abril, la Cartuja de Sevilla ha dado un nuevo paso en el inicio de la nueva etapa de la empresa liderada por el grupo de Javier Targhetta y las hermanas Luksic. La empresa ha reabierto las ventas on line de vajillas y piezas de las colecciones más emblemáticas de la historia de una fábrica que arrancó en 1.841 cuando una familia de comerciantes ingleses llamados Pickman decidió establecerse en Andalucía.

Después de dos meses de trabajos previos, esta semana ha iniciado la venta online con la meta de recuperar el mercado de la compañía. Ya se han empezado a realizar pedidos en toda España y en Portugal y se trabaja en la ampliación a otros destinos internacionales Para el inicio de las ventas La Cartuja de Sevilla ha apostado por algunas de las colecciones más emblemáticas de su catálogo sin dejar atrás otras más actuales con el fin de satisfacer a todo tipo de públicos.

Vajillas de La Cartuja en venta / El correo

Cuáles son las colecciones y piezas en venta

Para el inicio de las ventas La Cartuja de Sevilla ha apostado por algunas de las colecciones más emblemáticas de su catálogo sin dejar atrás otras más actuales con el fin de satisfacer a todo tipo de públicos. ntre los diseños clásicos se encuentran decoraciones que han acompañado a generaciones de hogares y que forman parte de la identidad de la marca: 202 Rosa, Negro Vistas, Ceilán o Aurora Blanca, además de Bellavista, Ochavada Blanca, Viejo Molino, Flor de Lis Azul y Flor de Lis Rosa.

También se incluyen colecciones contemporáneas que reinterpretan los diseños más icónicos, como Negro Vistas by Aaron Stewart Home (aportando un toque cítrico al motivo original) y Oaxaca de Gastón y Daniela (inspirado en grabados de aves exóticas centroamericanas). Además de las vajillas, la web pone a la venta una amplia selección de piezas para la mesa y decoración, como los juegos de té y café, cubiteras, floreros, vaciabolsillos o tazas, entre otros.

La tienda online llega con el propósito de facilitar el acceso a los productos de La Cartuja de Sevilla, reforzar la presencia de la marca en el entorno digital y abrir nuevas oportunidades de crecimiento comercial. La plataforma permite realizar compras de forma segura, acceder a información detallada sobre las colecciones y descubrir la historia y el proceso de fabricación artesanal que hay detrás de cada pieza.