Dispositivo municipal para el Corpus de Sevilla: Tussam adelanta su servicio y Emasesa habilita un punto de agua potable

Este jueves, Sevilla celebra una de sus citas principales en el calendario festivo de la ciudad. Desde las 8.30 horas de la mañana, la procesión del Corpus Christi recorrerá las calles del centro de la capital. Un total de nueve pasos conforman el extenso cortejo que cuenta con el acompañamiento de la mayoría de hermandades sevillanas. Para ello, el Ayuntamiento de Sevilla ha diseñado un amplio dispositivo en materia de movilidad, limpieza y servicios públicos.

Este punto, gestionado por Emasesa, estará ubicado en la confluencia de las calles Alemanes y Hernando Colón y permitirá a sevillanos y visitantes acceder gratuitamente a agua durante los momentos de mayor afluencia. El servicio estará operativo en la víspera, este miércoles 3 de junio, entre las 18:00 y las 22:00 horas, y el mismo día del Corpus, de 8:00 a 13:00 horas.

¿Qué refuerzos habrá en Tussam?

Tussam reforzará su oferta de transporte público para facilitar los desplazamientos hacia el centro. La mayoría de las líneas radiales, junto con las transversales 3 (Pino Montano–Bellavista) y 5 (Santa Aurelia–Puerta Triana), así como el Metrocentro y el Tranvibús, adelantarán el inicio de su servicio en 30 minutos y aumentarán su frecuencia durante la mañana del jueves. En total, se incorporarán 20 vehículos de refuerzo distribuidos entre las principales líneas que operan en el entorno del casco histórico.

Además, las líneas con mayor demanda —entre ellas la 3, 5, 12, 13, 25, 26, 27, 32, 37, 40, 41 y 43—, junto al Metrocentro y el Tranvibús, comenzarán a operar desde las 6:30 horas, adelantando su horario habitual de festivo para absorber el incremento de usuarios previsto.

¿Cómo será el despliegue de Lipasam?

El dispositivo de limpieza, coordinado por Lipasam, contará con un despliegue específico para garantizar el adecuado estado de las calles durante toda la jornada. En total, participarán 108 operarios y 61 vehículos, con especial atención al itinerario de la procesión y a las zonas aledañas donde se espera una elevada concentración de público.

Finalmente, en la mañana del jueves, una vez concluida la procesión, se procederá a la limpieza de la Avenida de la Constitución y a la reanudación del servicio del Metrocentro. Durante la tarde, las labores continuarán en el resto del itinerario, priorizando aquellas vías que deban reabrirse al tráfico. Uno de los aspectos clave será la retirada de cera, para lo que se habilitarán equipos especiales durante la tarde del jueves, que podrán prolongar su trabajo durante la noche si fuera necesario, con el fin de evitar riesgos para peatones y tráfico. Asimismo, se mantendrán servicios de limpieza antes, durante y después de la procesión.

En los días previos, desde el lunes 1 hasta el miércoles 3 de junio, se han llevado a cabo tareas de eliminación de carteles y pintadas, así como labores de refuerzo en la recogida de residuos sólidos urbanos. Este operativo busca evitar la acumulación de basura, especialmente en los puntos donde se instalan altares a lo largo del recorrido procesional.