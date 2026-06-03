Entrada libre en Los Venerables: la iglesia más espectacular del barroco sevillano se puede visitar gratis hasta el 30 de junio

En el barrio de Santa Cruz, uno de los más antiguos y frecuentados por sevillanos y turistas, se alzó en la segunda mitad del siglo XVII un edificio barroco que la Hermandad del Silencio alquiló entonces como residencia para sacerdotes desvalidos que sustentaban con donaciones de miembros de la hermandad y de otras gentes de la ciudad. Desde entonces, el edificio pasó por diferentes arrendatarios y nombres: más hermandades, canónigos, duques e incluso arzobispos.

Ahora, el conocido popularmente como Hospital de los Venerables no funciona como centro asistencial, sino como monumento histórico cuyo uso se destina como espacio cultural y expositivo para el arte. Como parte del conjunto edificado, dentro del mismo, al atravesar los patios y galerías el antiguo hospital, se alcanza "la joya del barroco en Sevilla": la Iglesia de los Venerables, uno de los templos más sorprendentes y menos conocidos de la ciudad.

Hay iglesias que impactan por sus dimensiones, ésta lo hace por algo distinto. Al acceder, nace la sensación de que la pintura, la arquitectura y la escultura que se comprenden en su interior borran los límites existentes de lo que supone el espacio. Desde el día 30 de mayo hasta el 30 de junio el Cabildo de la Catedral de Sevilla abrirá de forma extraordinaria y gratuita la Iglesia del Hospital de los Venerables Sacerdotes. Esta apertura temporal y libre se realiza con el propósito fundamental de que fieles y visitantes puedan contemplar la recuperación de dos pinturas desaparecidas de Lucas Valdés, las cuales han regresado a su emplazamiento original tras casi un siglo en paradero desconocido.

La apertura del periodo de visita se celebró coincidiendo con la festividad de San Fernando. Por ello, tuvo lugar una misa especial a las 18.00 horas en la iglesia del hospital. La celebración estuvo presidida por Francisco José Ortiz Bernal, deán de la Catedral de Sevilla.

Una iglesia catalogada como joya del barroco sevillano

Al levantar la vista en el templo de los Venerables, aparece una de las grandes obras de Juan de Valdés Leal y de su hijo Lucas Valdés. Los frescos cubren bóvedas, cúpula y muros con un efecto teatral característico de la Sevilla de la Contrarreforma: perspectivas fingidas, arquitectura pintada y escenas religiosas que parecen expandir el edificio más allá de sus límites físicos. Las pinturas de la bóveda del presbiterio representan la Invención de la Santa Cruz. En la sacristía, Valdés Leal creó una de esas ilusiones ópticas barrocas que hacen dudar al espectador sobre qué es lo real y qué está pintado.

El retablo mayor reúne obras de Lucas Valdés y Virgilio Mattoni. Entre las esculturas aparecen nombres fundamentales de la escuela imaginera sevillana, como bien son Juan Martínez Montañés y Pedro Roldán. Es un lugar donde la élite artística de la Sevilla de los siglos XVII y XVIII se dan cita elevándose al máximo exponente. La mayoría de los visitantes llegan buscando el patio circular o el Centro Velázquez. Sin embargo, muchos terminan recordando sobre todo la iglesia. No tiene la monumentalidad de la Catedral ni la fama de la Iglesia de la Santa Caridad, pero posee algo más íntimo. La sensación envolvente de encontrarse inmerso de una obra de arte total, donde todos los elementos que la componen fueron concebidos para emocionar.

El templo barroco mantendrá su casa abierta a todo aquel que quiera visitarla, con gratuidad, hasta el próximo 30 de junio, en un horario de lunes a domingo, de 10.00 a 13.00 horas. El Cabildo invita a todos los fieles, sevillanos y visitantes a adentrarse en este testimonio vivo de la Fe, la historia y el arte, aprovechando una oportunidad única para reencontrarse con un legado espiritual y artístico de valor incalculable.