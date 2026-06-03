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El Bono Sevilla arranca con un fallo técnico que complica la adquisición de los descuentos para el comercio local

El Ayuntamiento resuelve la incidencia y el sistema permite la compra de los 57.500 bonos disponibles

Incidencia este miércoles por el Bono Sevilla.

Incidencia este miércoles por el Bono Sevilla. / El Correo

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Sevilla

El programa Bono Sevilla, una de las iniciativas de apoyo al comercio de barrio consolidadas a lo largo de los últimos años, ha arrancado su edición del mes de junio con problemas técnicos. Tras un aplazamiento de 24 horas anunciado ayer debido a fallos del sistema, miles de usuarios han visto cómo sus accesos quedaban bloqueados debido a fallos en la autentificación del DNI. El área de Economía del Ayuntamiento está analizando lo ocurrido junto con la empresa adjudicataria del servicio, que es la misma de otros años. En torno a las 9.40 ha dado por resuelta la incidencia.

El Bono Sevilla, con 57.500 títulos de descuento previstos para esta edición, estaba previsto que saliera a la venta el 2 de junio a las 9.00 horas. Sin embargo, justo cuando se abría el plazo el Ayuntamiento se vio obligado a aplazar el programa 24 horas. Este miércoles a las 9.00 horas se abrió de nuevo el plazo y en esta ocasión los problemas se han producido a la hora de autentificar el DNI.

La Delegación de Economía y Comercio, de la que depende el programa, está analizando las causas de los fallos técnicos y finalmente ha conseguido resolver la situación en torno a las 9.40 horas. En apenas 40 minutos ya se habían vendido más de 40.000.

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Los bonos que se ponen a la venta tienen un precio de 15 euros y un valor de compra de 25 euros, por lo que la diferencia de 10 euros por bono la pagará el Ayuntamiento al establecimiento donde haya sido canjeado. El presupuesto supera el millón de euros.

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