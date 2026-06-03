La firma sevillana The Nook Store celebra diez años de éxito con un exclusivo desfile en Río Grande

La historia vital del sello The Nook Store, cuya traducción al castellano resulta ser 'rincón' o 'desván', inició su exitosa andadura en el mundo de la moda en un garaje de vivienda con una sola plaza en el antiguo barrio hispalense de El Porvenir. El apoyo económico entonces para las hermanas Carmuca y Ana Gallardo, fundadoras de la marca de moda y complementos, era menos que mínimo. Fue entonces cuando Carmuca se atrevió a dar un paso más allá: Tras regresar de un viaje a México, sus ganas de darle el empuje necesario al proyecto le hicieron lanzarse a pagar un alquiler, comenzar en un local, y tentar a la suerte.

Lo que hasta el momento había sido una frutería del barrio se llenaría entonces, en aquel año 2016, de ropa, zapatos y complementos. Al poco tiempo, Ana se sumó a su hermana con fe ciega y muchas ganas de llegar lejos dejando atrás el mundo de la ingeniería. "Al principio auxiliaba a Carmuca al tiempo que trabajaba en el departamento de innovación de una mina de cobre, pero nuestro proyecto me encandiló rápido" confiesa Ana Gallardo. Resultó que juntas y en muy corto tiempo, las hermanas comenzaron a resultar una simbiosis perfecta.

La firma, que se ha hecho muy popular y ya cuenta con tiendas en Sevilla, Madrid, El Puerto de Santa María y Sotogrande, en la provincia de Cádiz, ofrece un gran despliegue de productos para hombre y mujer para todo tipo de ocasiones, aunque, como aseguran las sevillanas, "somos conscientes de que las modas son pasajeras y saben que deben reinventarse cada poco tiempo". En el año 2022 The Nook Store palpó su gran salto hacia el estrellato: "Crecimos de manera muy significativa, las redes sociales son un estupendo trampolín para que mucha más gente llegue hasta nosotros y lo que ofrecemos". A día de hoy, la firma ya cuenta con más de 250 mil seguidores en Instagram, y ya han participado en la Semana de la Moda de Andalucía, lugar donde sus diseños y patrones no han dejado indiferente a quien los ha podido avistar de primera mano.

Una de las épocas más fuertes para la marca sevillana en su ciudad natural es la previa a la Feria de Abril de Sevilla, donde la carga de trabajo aumenta exponencialmente debido a tener que presentar cada año nuevos mantones, flores, diseños y asesoramiento sobre las infinitas combinaciones posibles para la mujer flamenca. Cada año es más la expectación y el interés por sevillanos, e incluso no sevillanos, por los patrones de las hermanas Gallardo y la posibilidad de lucirlos sobre el Real de la Feria de Abril.

EnThe Nook Store las hermanas trabajan cada día para que la calidad y exclusividad de sus prendas y complementos se siga sabiendo cada vez más excelente. Ahora cumplen nada más y nada menos que diez años como firma, y han decidido celebrarlo por todo lo alto con un desfile exclusivo hasta la fecha en el Restaurante Río Grande. En la pasarela se podrá disfrutar de diseños novedosos para esta temporada de verano, pues tratará de la presentación en exclusiva de una colección de baño y otra de ropa de invitada, que, de manera simultánea ambas apostarán por la elegancia en los patrones y los colores neutros.

Además, esta nueva entrega de las hermanas Gallardo no deja de apostar por la artesanía y la llamada slowfashion, un movimiento de consumo consciente que busca promover y priorizar entre los consumidores de textiles la calidad, el diseño atemporal y la sostenibilidad, oponiéndose a la producción masiva y fomentando la fabricación ética, el respeto al medio ambiente y, en última instancia, a un menor impacto. Además, el éxito de The Nook Store no mengua, sino que no para de crecer: Las hermanas empresarias acaban de hacer oficial la materialización de una reciente firma de contrato para la apertura de un nuevo local. Aunque no quieren desvelar aún dónde, sino que Carmuca y Ana proponen a todos sus seguidores un juego de adivinanzas.

Una historia de emprendimiento a través en la que a estas dos hermanas sevillanas no les tembló el pulso para cambiar su vida con un giro de 180 grados, una apuesta que se mantuvo firme pero no tardó en erigirse como mucho más que acertada. Conquistaron su ciudad natal con su propuesta, tampoco pasó demasiado tiempo hasta extenderse por el país. Dos mujeres de la jet set sevillana que se han hecho un hueco en muchos armarios de la capital española, haciendo que muchas madrileñas guarden cola, en más de una ocasión, en el mismo barrio Salamanca.

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Por lo pronto, y hasta descubrir la ubicación de este nuevo local, The Nook Store celebra hoy sus diez años de prosperidad con lo que más le gusta: Sevilla, pasarela, moda y disfrute. El evento conmemorativo de la marca se dará cita el miércoles 3 de junio a las 19.00 horas en Río Grande, restaurante junto al río ubicado en la Calle Betis, en el barrio de Triana.