Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026 levanta mañana el telón de su edición más ambiciosa con dos noches consecutivas de Aitana

Sevilla vuelve mañana a la Plaza. La ciudad inicia mañana jueves 4 de junio una nueva edición de Icónica Santalucía Sevilla Fest, el festival experiencial que en apenas cinco años ha transformado la manera de entender la música en directo en España y que regresa en 2026 convertido en uno de los grandes referentes culturales del continente.

Durante 45 días, hasta el próximo 18 de julio, la Plaza de España volverá a convertirse en un escenario único donde patrimonio, música, gastronomía y experiencia se funden para ofrecer una propuesta difícilmente comparable con cualquier otra cita del calendario nacional.

El pistoletazo de salida llegará con dos de las noches más esperadas del verano. Aitana inaugurará el festival con dos conciertos consecutivos, los días 4 y 5 de junio, en el marco de su nueva y ambiciosa gira internacional, ‘Cuarto Azul World Tour’, ambos días con el cartel de entradas agotadas desde hace meses, confirmando el extraordinario momento que atraviesa la artista y anticipando la enorme respuesta del público ante una edición que apunta a cifras históricas. Y tras los conciertos de la artista barcelonesa, arrancan las Endesa Music Sessions con Barce, DJ con una sólida trayectoria y un set enérgico orientado a la pista.

Bajo el lema "Volvamos a la Plaza", Icónica Santalucía Sevilla Fest propone este año mucho más que una sucesión de conciertos. El festival reivindica el valor del encuentro, de la emoción compartida y de la experiencia cultural en uno de los espacios monumentales más reconocibles del mundo.

La edición de 2026 presenta además el cartel más ambicioso de su historia. Una programación capaz de reunir en un mismo escenario a algunas de las figuras más importantes de la música internacional, nacional y latina, consolidando a Sevilla como una parada imprescindible dentro de las grandes giras mundiales.

Un escenario histórico con artistas emblemáticos

Entre los nombres más destacados figuran artistas como Robbie Williams, uno de los grandes iconos del pop británico; Sting, leyenda viva de la música contemporánea; Lenny Kravitz, referente absoluto del rock internacional; Maroon 5, una de las bandas más influyentes del pop mundial; Jamiroquai, cuya actuación supondrá su único concierto en España; o Moby, uno de los artistas más influyentes de la electrónica de las últimas décadas.

La programación internacional se completa con propuestas tan potentes como The Prodigy, pioneros de la cultura rave; Marilyn Manson, una de las figuras más controvertidas y carismáticas del rock contemporáneo; Fatboy Slim, auténtica leyenda de la música electrónica; Marco Carola y Paco Osuna, en una noche soñada de electrónica en la Plaza; o Charlotte de Witte, considerada una de las DJs más importantes del panorama techno mundial.

En el apartado nacional, Icónica Santalucía Sevilla Fest vuelve a reunir algunas de las voces y proyectos más destacados del panorama actual. Pablo Alborán, Lola Índigo, Dani Fernández, Viva Suecia, Hombres G, Antonio Orozco, Raphael o Isabel Pantoja compartirán protagonismo con propuestas tan personales como La Plazuela y Califato 3/4, referentes de una nueva forma de entender la música desde las raíces andaluzas, así como con Los Delinqüentes, que regresan a Sevilla acompañados por Tomasito y Cervatana en una de las noches más especiales de esta edición. Y es que la presencia andaluza vuelve a ocupar un lugar destacado dentro del festival, reforzando la conexión del festival con el territorio y con una forma de entender la cultura que mira al mundo sin perder de vista sus raíces.

Entre las citas con artistas nacionales destaca la del 24 de junio con la celebración del Orgullo en la Plaza, en colaboración de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla, presentado por Xenon Spain y con la participación de Mónica Naranjo, Rebeca, Raúl, Papá Levante y Laura Gallego.

El cartel incorpora además algunas de las principales estrellas de la música latina. Juan Luis Guerra, Rubén Blades junto a Roberto Delgado Big Band y Silvana Estrada, Romeo Santos y Prince Royce, Kany García, Yandel Sinfónico, Mora y Omar Courtz protagonizarán varias de las citas más multitudinarias de una edición que vuelve a demostrar el enorme atractivo internacional del festival.

Icónica Lights 2026, un homenaje a la familia Morente

Cada noche, el público será recibido por una nueva edición de Icónica Lights, el espectáculo audiovisual que da la bienvenida al festival y que este año rendirá homenaje a Granada y a la familia Morente a través de una emocionante reinterpretación de "Aunque es de noche", con las voces de Enrique Morente y Kiki Morente dialogando sobre una composición creada expresamente para el espectáculo.

Una oferta gastronómica para todos los gustos

A ello se suma una renovada propuesta gastronómica que convierte la visita al festival en una experiencia completa. Restaurantes de referencia como Cambados o Lalola compartirán espacio con una cuidada selección de kioskos con propuestas gourmet inspiradas en diferentes cocinas del mundo, creando un auténtico recorrido gastronómico bajo las estrellas en pleno corazón de Sevilla.

Enrédate después de cada concierto con Endesa Music Sessions

Las noches de festival continuarán además con las ya tradicionales Endesa Music Sessions, que prolongarán la experiencia tras los conciertos con sesiones de DJs y artistas invitados en un formato que ha terminado convirtiéndose en una de las señas de identidad del evento.

Un despege meteórico

Las previsiones para 2026 apuntan aún más alto. Tras superar las 277.000 entradas vendidas semanas antes de su inauguración, el festival espera alcanzar los 358.000 asistentes, una cifra que lo situaría como el evento musical con mayor afluencia de España.

Su impacto trasciende además el ámbito estrictamente cultural. La edición de 2026 generará más de 278 millones de euros de repercusión económica y dará empleo a más de 2.000 personas, consolidándose como uno de los principales motores económicos, turísticos y culturales de Sevilla.

Con todo preparado para su inauguración, la Plaza de España vuelve a vestirse de gala para recibir una nueva edición de un festival que ha logrado convertir la música en una experiencia y que ha situado definitivamente a Sevilla en el mapa internacional de los grandes acontecimientos culturales.

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